Cannabis: Statistique Canada invite les citoyens à déclarer leurs achats

L'organisme national de statistique lance donc « un défi » à la population, soit de déclarer ses achats sur le site web StatsCannabis.

Statistique Canada explique que « les Canadiens pourront (ainsi) suivre en temps réel les changements de comportements sociaux et économiques liés à la légalisation du cannabis ».

Si des données sont soumises en nombre suffisant, Statistique Canada sera à même de mesurer, par exemple, la différence entre le prix illégal et le prix légal, la raison pour laquelle certaines personnes choisissent d'acheter du cannabis illégal et le nombre de nouveaux consommateurs.

Depuis que le gouvernement a déposé un projet de loi en avril pour légaliser le cannabis, Statistique Canada affirme avoir travaillé à la mise à jour de l'infrastructure statistique nationale en vue de saisir et d'enregistrer les activités économiques et sociales liées à la production et à la consommation du cannabis.

L'organisme a notamment lancé sa plateforme d'approche participative StatsCannabis, dans laquelle on demande aux Canadiens de soumettre de façon anonyme des renseignements à propos du prix qu'ils ont payé pour acheter du cannabis ainsi que des renseignements à propos de leurs habitudes de consommation. Au 1er octobre, 20 000 prix ont été publiés sur le site web, précise Statistique Canada.

Le cannabis à des fins récréatives sera légal au Canada à compter de mercredi.