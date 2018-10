Lancement de la Fondation pour la langue française

Lancée officiellement lundi à Montréal, la Fondation pour la langue française se présente comme l'unique organisme de bienfaisance « entièrement consacré à la promotion du français » avec une présence à travers le Canada.

Issue de la Fondation Langelier - à l'origine une initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal -, la FLF est maintenant autonome, précise sa directrice du développement, Julie Gagné.

Son projet phare ? Le Carrefour interculturel de francisation et d'immersion, qui se veut complémentaire aux cours offerts aux nouveaux arrivants par le ministère de l'Immigration.

Il propose aux immigrants des occasions de converser par le biais de soirées de cinéma, d'improvisations théâtrales et de diverses sorties culturelles allant par exemple de l'autocueillette de pommes à une visite au Salon du livre.

« On voudrait tous leur faire connaître et aimer le Québec, tout en améliorant leur connaissance du français », expose Mme Gagné.

Pour le moment, le projet cible plus précisément les immigrants travaillant dans le secteur de la culture et des communications ainsi que dans les industries numérique et touristique.

La FLF signe également une campagne de promotion du français en tant que langue des affaires, ainsi qu'une initiative auprès des sportifs de haut niveau qui ne maîtrisent pas la langue.

« Souvent, un athlète va comprendre le français, mais n'ose pas dans une situation d'entrevue ou dans un bain de foule s'adresser aux gens en français », relève Julie Gagné.

La Fondation s'associera avec des fédérations nationales et des clubs sportifs pour contrer cette hésitation à s'exprimer en français. Mme Gagné affirme que l'Impact, les Alouettes et les Canadiens de Montréal ont déjà manifesté leur intérêt.

Outre M. Laferrière, parmi les administrateurs de la FLF figurent aussi le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maxime Laporte, ainsi que le journaliste de renom Marc Laurendeau.