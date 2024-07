L’atelier d’Émelie est une petite entreprise de bijoux créée par une jeune artisane et sa grand-mère, « une aventure entrepreneuriale unique, axée sur l’artisanat écologique et vegan », peut-on lire sur le site de la charmante boutique.

Les clients s’y rendent après avoir été attirés par l’une des dizaines de publicités qui circulent sur Facebook depuis le mois de janvier. Mais le projet « éthique » sera bientôt mis sur pause, ont annoncé avec force chagrin ses instigatrices.

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE La page d’accueil du site L’atelier d’Émelie

« Actuellement, ma grand-mère n’est pas en mesure de continuer à gérer l’entreprise avec moi », annonce la plus jeune moitié du duo d’entrepreneures dans une publication Facebook commanditée. « Sans elle, je préfère mettre en pause la boutique pour le moment. » Mince consolation pour les clients : « des remises exceptionnelles allant jusqu’à 70 % sur une large gamme de produits ».

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE Publicité diffusée par L’atelier d’Émelie sur les réseaux de Meta

Le hic ? Il n’existe ni Émelie, ni grand-mère malade, ni aventure « éthique, écologique et vegan ». Tout le stock promu par l’entreprise sur les réseaux de Meta, maison mère de Facebook et d’Instagram, provient de fournisseurs chinois et se marchande à une fraction du prix sur des sites comme AliExpress, Shein ou eBay.

Les publicités mensongères ou frauduleuses sur Meta pullulent, souvent sans que leurs auteurs soient inquiétés. « Facebook est le pollueur numérique numéro 1 en matière de fraudes dans le monde développé à l’heure actuelle », souligne Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de Montréal (UdeM).

« Si on veut se préoccuper de la délinquance, le vol de véhicules, c’est important, dit-il. Mais à mon avis, c’est vraiment la fraude en ligne qui devrait intéresser les politiciens fédéraux s’ils veulent avoir un impact sur la vie quotidienne de leurs citoyens. »

Dans le cas de L’atelier d’Émelie, nous avons signalé le compte une dizaine de fois en un mois, question de tester l’algorithme de Meta. Résultat ? Rien. Au moment de publier, quelque 150 publications payantes répétaient la fausse histoire de la grand-mère malade à un bassin de dizaines de milliers d’utilisateurs québécois.

En tête de liste

À la demande de La Presse, Fraude-Alerte, initiative associée à l’École de criminologie de l’UdeM, a jeté un œil aux 2375 signalements de fraude et de fausse représentation répertoriés sur son site du 22 octobre 2022 au 29 février 2024.

Les réseaux sociaux ont servi d’appât dans environ 20 % des cas, tous types d’arnaques confondus (amoureuses, commerciales, etc.), selon les données fournies par l’expert Benoît Dupont. Et Facebook représente quelle part de ces réseaux sociaux ? « De 80 à 85 %. »

Plus de 70 clients québécois ont écrit sur le site Fraude-Alerte avoir été floués par L’atelier d’Émelie, notamment parce qu’ils n’ont jamais reçu leur commande, depuis le mois de janvier.

D’autres, qui ont déballé des produits de sous-qualité provenant de Chine au bout de plusieurs semaines, dénoncent une pratique « immorale ».

Karine Otis est l’une de celles qui croyaient avoir fait affaire avec une entreprise locale et artisanale, comme annoncé dans les publicités hébergées par Meta. Elle a dépensé une centaine de dollars sur la boutique.

« Avec le numéro de repérage, je me suis aperçue que la commande partait de Chine », dit-elle. Mme Otis s’est aussitôt enquise auprès de L’atelier d’Émelie, qui a invoqué des problèmes logistiques en réitérant son « engagement envers la qualité et l’excellence locale ».

Les messages courriel reçus par la cliente ont été générés par l’intelligence artificielle, selon différents outils de détection utilisés par La Presse. « La qualité du français était impeccable », souligne Mme Otis, qui dénonce une pratique « frauduleuse » cautionnée par le réseau social.

Meta n’accorde pas d’entrevues aux médias canadiens.

Manque de responsabilité

Au Canada, « il n’y a pas d’incitatif particulier pour Meta, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour faire plus que le minimum nécessaire contre la fraude », souligne M. Dupont, de l’Université de Montréal. « Les dommages ne sont subis que par les victimes. Facebook génère beaucoup d’engagement et vend de la publicité grâce à certains types de fraude. La plateforme produit beaucoup de pollution numérique, et il n’y a aucun moyen de la tenir responsable. »

La législation canadienne a tendance à considérer les opérateurs de réseaux sociaux comme des hébergeurs, ce qui limite au minimum leur responsabilité vis-à-vis des contenus qui y sont partagés. Un projet de loi fédéral sur les préjudices en ligne (C-63) vise à accroître la responsabilité des plateformes en ligne en matière de sécurité numérique, mais les fraudes et les publicités mensongères sont exclues de l’initiative. Celle-ci cible notamment les contenus qui incitent à la violence, fomentent la haine ou portent préjudice aux enfants. Les réseaux sociaux devront en outre rendre inaccessibles, dans un délai de 24 heures, les images intimes distribuées de manière non consensuelle et le matériel pédopornographique.

Pourquoi avoir écarté les préjudices économiques du projet de loi ? « La cyberfraude est déjà illégale au Canada en vertu de l’article 380 du Code criminel, qu’elle soit commise en ligne ou en personne », indique par courriel Chantalle Aubertin, attachée de presse d’Arif Virani, ministre fédéral de la Justice.

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de Montréal

Agir contre les géants 2.0 demanderait « qu’on implante des régulations et des pénalités qui les forceraient à revoir tout leur modèle d’affaires », indique le professeur Benoît Dupont.

En général, le continent européen offre de meilleures protections contre la fraude et la fausse représentation dans les réseaux sociaux. Au Royaume-Uni, par exemple, les opérateurs doivent « mettre en place des systèmes et des processus proportionnés pour prévenir la publication ou l’hébergement de publicités frauduleuses sur leur service et les supprimer lorsqu’elles en ont connaissance », selon de récentes dispositions de l’Online Safety Bill.

La loi britannique prévoit aussi un mécanisme de « super plaintes » pour traiter les dossiers où un important bassin de consommateurs serait lésé, entre autres dans les réseaux sociaux.

C’est environ 60 % de tous les cas de fraude au Royaume-Uni qui émanaient des plateformes de Meta en 2023, selon la société financière Revolut.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a transmis l’an dernier des injonctions à Meta et à sept autres plateformes pour connaître « la manière dont ces entreprises examinent et limitent la publicité commerciale payée qui est trompeuse ou expose les consommateurs à des produits de santé frauduleux, à des escroqueries financières, à des marchandises contrefaites ou à d’autres fraudes ».

Des instances sans dents ?

D’un point de vue d’usager, « c’est troublant comme il n’y a pas de considérations de Meta par rapport à sa marque », déplore Vincent Gautrais, professeur titulaire à la faculté de droit de l’UdeM, qui note de manière colorée une « emmerdification » des réseaux sociaux.

Pour l’instant, les citoyens lésés doivent s’en remettre à des instances régulatrices comme le Bureau de la concurrence au Canada, le Bureau de la consommation ou l’Office de la protection du consommateur (OPC) au Québec, « qui ont des ressources limitées », indique M. Gautrais. Dans l’attente d’une législation plus sévère, « je pense que les organismes institutionnels devraient peut-être unir leurs forces et au moins faire des déclarations de principe », poursuit le spécialiste du droit des technologies de l’information et du commerce électronique.

L’OPC affirme avoir reçu neuf plaintes contre Facebook Canada depuis 2018. À ce jour, l’organisme n’a mené aucune action judiciaire contre l’entreprise.

« Une multinationale comme Meta, quand elle sent que ça ne bouge pas tellement au niveau étatique pour s’assurer du contrôle des activités en ligne, qu’est-ce qu’elle fait ? demande M. Gautrais. Elle ne fait rien. Elle continue. Et elle continue de faire des sous. »

La capitalisation boursière de Meta atteint aujourd’hui quelque 1350 milliards de dollars. Malgré sa taille et son influence, l’entreprise de San Francisco n’offre aucun accès direct à un service à la clientèle, que ce soit par messagerie ou par téléphone, aux détenteurs de comptes gratuits.

« Meta apporte comme réponse qu’il compte autour de 20 000 personnes qui répondent aux signalements, note Benoît Dupont, de l’École de criminologie de l’UdeM. Oui, c’est le cas, mais il y a juste… 4 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde. » Le ratio est donc d’environ un arbitre pour quelque 200 000 joueurs, « une goutte d’eau dans l’océan ».

Lisez la chronique « Se laisser attendrir, et perdre son argent »