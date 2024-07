Quelques cas répertoriés sur Facebook

Épidémie de fausses nouvelles

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE Exemple de fausse nouvelle mettant en vedette Maripier Morin

Ces jours-ci, la plateforme relaie par l’entremise de sa bibliothèque publicitaire de fausses nouvelles mettant en vedette Maripier Morin et Karine Vanasse dans un environnement usurpant l’image de différents médias québécois. Le but est d’appâter des usagers vers des plateformes d’investissement bidon. Des personnalités comme Marie-Claude Barrette, Normand Brathwaite, Émilie Bégin et Régis Labeaume ont tour à tour goûté à la médecine des usurpateurs.

Les nombreuses doléances d’usagers, de vedettes et de médias ne sont pas venues à bout du stratagème, qui est apparu il y a plus de trois ans avec le milliardaire Elon Musk comme appât principal.

Au Québec, une demande d’action collective a été déposée par BGA Avocats en avril 2023 après qu’une des victimes a perdu environ 1 million. Une seconde requête, qui inclut non seulement les utilisateurs fraudés, mais aussi les personnalités lésées, a été soumise par le cabinet Derhy en mars 2024. Un arbitre devra décider laquelle des demandes sera soumise à l’approbation du tribunal.

Meta ne peut pas plaider que Facebook est un simple hébergeur lorsqu’il met à disposition un réseau publicitaire impliquant des contrats commerciaux, croit l’avocat Gérard Samet, aux commandes de la demande déposée par Derhy. « À partir du moment où Facebook laisse passer des publicités qui sont en fait des appels à l’escroquerie, avec des renvois vers des sites falsifiés, je considère que Facebook ne respecte même pas ses propres conditions, ses propres normes. »

Selon Me Samet, il ne s’agit pas pour le tribunal de trancher quant à la responsabilité d’un réseau social, mais plutôt quant à celle « d’un support, quel qu’il soit, qui accepte de la publicité ». Un tel support professionnel « devrait vérifier que la publicité ne comporte pas une atteinte à un certain nombre de droits des gens qui la consultent », fait-il valoir.

De faux profils par millions

Chaque semaine, l’expert en cybersécurité Terry Cutler doit se battre avec Meta pour faire retirer des comptes qui usurpent son identité. Certains « Terry » de fortune marchandent des services factices, tandis que d’autres organisent des concours frauduleux.

Malgré de nombreux signalements, « les comptes restent actifs, ou bien s’ils finissent par être bloqués, d’autres reviennent aussitôt », regrette le spécialiste montréalais de renommée internationale. « Ça devrait être facile de voir des manipulations suspectes à des comptes, par exemple grâce à l’adresse IP avec laquelle les modifications sont faites. »

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE Faux profil du pirate informatique éthique Terry Cutler

En 2021, le Montréalais a vu son identité usurpée dans le cadre d’une arnaque amoureuse sur Facebook Rencontres, un contre-emploi aussi ironique que dramatique. Le nom et la photo du pirate informatique éthique ont été utilisés par un fraudeur pour soutirer 40 000 livres sterling (environ 70 000 $) à une Britannique qui croyait avoir trouvé l’amour.

Terry Cutler, mis au courant du stratagème par la victime, a signalé le compte à Facebook. Réponse reçue à l’époque : le faux profil « ne contrevient pas aux standards de la communauté ».

Le ratio de faux comptes sur la plateforme de Meta oscille entre 5 et 50 % selon les sources. Meta indique avoir retiré 691 millions d’entre eux seulement pour le dernier trimestre de 2023. Combien subsistent ? Impossible de le savoir.

Le bordel Marketplace

Depuis plusieurs mois, des dizaines de faux comptes profitent de la popularité de l’humoriste Simon Leblanc pour vendre des billets frauduleux sur Marketplace.

Le Service de police de Sherbrooke a décrit le stratagème au début du mois de mai sur Facebook : « Il y a échange de courriels et messages. Par la suite, le vendeur demande un virement Interac. Dès que le transfert d’argent est fait, le vendeur bloque l’acheteur et disparaît des médias sociaux. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Simon Leblanc

Dix mois après les premiers signalements recensés par La Presse, soit en septembre 2023, les fraudeurs qui vendent des billets factices de Simon Leblanc sont encore actifs sur les plateformes de Meta, avons-nous constaté.

Les salles de spectacles doivent elles-mêmes prendre des mesures pour combattre le fléau. « Pour contrer la revente illégale et protéger notre clientèle, aucun billet PDF ne sera émis pour [le] spectacle » de Simon Leblanc, indique par exemple le Grand Théâtre de Québec pour des représentations à l’automne prochain.

Faux billets de spectacles, fraudes au logement, vente de produits contrefaits, paiements à l’avance par cartes-cadeaux : le nombre de plaintes concernant des arnaques sur Marketplace a bondi de 825 % de 2020 à 2023, selon des données de la Sûreté du Québec d’abord publiées dans Le Journal de Québec.

Facebook, Marketplace et Messenger, toutes sous le giron de Meta, comptent pour 94 % des dossiers ouverts l’an dernier – 1027 sur 1087 – en matière de fraudes dans les petites annonces en ligne.

Le groupe « Fraude marketplace, dénoncer », qui compte quelque 2500 membres, a lui-même été ciblé par des fraudeurs qui cherchaient des internautes jugés « vulnérables » parce qu’ils avaient déjà été arnaqués, raconte Marco Jesus, l’un des administrateurs de la page qui répertorie les fraudes québécoises sur Facebook.

Le modérateur constate une forte augmentation des escroqueries dans la dernière année. « Facebook, c’est rendu une trop grosse machine, observe-t-il. Je signale régulièrement des annonces, des faux profils. On répond presque chaque fois qu’ils respectent les standards, alors que ce sont clairement des arnaques. »