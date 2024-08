Selon le chef d’état-major des Forces armées canadiennes nouvellement retraité Wayne Eyre, agrandir sa flotte de sous-marins serait pour Ottawa un atout de taille dans le contexte militaire actuel

« Je viens de l’armée. Je suis un officier d’infanterie. Et vous ne trouverez pas de plus grand partisan des sous-marins », affirme sans détour le général Wayne Eyre.

La Presse a rencontré l’officier quelques semaines avant qu’il parte à la retraite et cède sa place de chef d’état-major des Forces armées canadiennes, le 18 juillet. C’était l’occasion pour lui de parler des défis les plus urgents pour son organisation. L’acquisition de submersibles modernes pour remplacer les vieux appareils désuets et souvent brisés de la Marine royale canadienne en fait assurément partie.

« Pour moi, investir dans des sous-marins est une très, très haute priorité », martèle-t-il.

Pourquoi une priorité ?

« Nous assistons à un changement fondamental dans le caractère de la guerre, la façon dont les guerres sont menées. Nous le voyons en Ukraine, et nous le voyons dans les investissements [des autres pays] », explique l’officier.

« Vous avez désormais des capacités de surveillance constantes. Si vous voyez quelque chose, vous pouvez le cibler et le détruire, à distance croissante », dit-il.

Il cite l’usage massif de drones et de missiles en Ukraine ainsi que les investissements de plusieurs pays dans des systèmes de surveillance et les missiles à longue portée, « y compris les missiles hypersoniques développés par la Chine ». Face à cette réalité, les armées modernes cherchent à réduire leur signature visuelle ou électronique, à camoufler leurs équipements, à les rendre indétectables.

Des sous-marins capables d’opérer discrètement à travers les océans, sans être vus ou ciblés, deviennent donc un atout de taille, selon le général canadien Wayne Eyre. Surtout pour un pays comme le Canada, bordé de trois océans et doté d’une économie très dépendante des échanges commerciaux par voie maritime, ajoute-t-il.

Le prochain submersible acheté par le Canada devra cocher plusieurs cases, selon le général. Il faudra d’abord un choix réaliste, qui respecte la capacité de payer du Canada. L’officier a depuis longtemps mis une croix sur les sous-marins à propulsion nucléaire, qui auraient besoin de nouvelles installations portuaires et d’une réorganisation complète de la marine canadienne.

Il croit qu’il faudra aussi un produit pouvant voyager sur de très vastes distances, vu la taille du littoral canadien, et capable d’opérer dans les conditions très particulières de l’Arctique. Surtout, le sous-marin devra être livrable « aussi vite que possible ».

« La vitesse de livraison sera cruciale », affirme l’officier.

Un outil polyvalent

À l’occasion du sommet de l’OTAN à Washington au début du mois de juillet, le Canada a annoncé qu’il lance le processus visant à solliciter officiellement l’industrie pour l’achat de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle. Des critères plus spécifiques doivent être rendus publics à l’automne.

Dans son communiqué à ce sujet, le ministère de la Défense a souligné que les sous-marins russes « sondent largement les océans Atlantique, Arctique et Pacifique » alors que la Chine « élargit rapidement sa flotte sous-marine ».

« La nouvelle flotte permettra au Canada de protéger sa souveraineté dans un monde changeant, tout en apportant de précieuses contributions haut de gamme à la sécurité de nos partenaires et de nos alliés de l’OTAN », a déclaré le ministre Bill Blair.

Cette contribution dépassera largement la simple dissuasion contre une attaque, croit la professeure Andrea Charron, directrice du Centre d’études en défense et en sécurité de l’Université du Manitoba.

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA La professeure Andrea Charron

« Nous avons une vision tirée des vieux films qui se déroulent pendant la guerre froide, comme À la poursuite d’Octobre rouge. Nous voyons les sous-marins comme des machines à tuer, faits pour déployer des missiles balistiques. Mais les sous-marins sont des outils très polyvalents, ils peuvent remplir toutes sortes de rôles. Ils peuvent suivre des adversaires, intercepter des signaux électroniques à des fins de renseignement. Ils peuvent aussi être excellents pour la diplomatie : quand ils arrivent dans un port, ça envoie un signal », énumère-t-elle.

Des visites en Europe et en Asie

Des représentants de la marine canadienne, du ministère de la Défense nationale et de Services publics et Approvisionnements Canada « se sont rendus en Europe et en Asie pour y rencontrer des représentants de pays, d’entreprises et de marines étrangères qui possèdent des sous‑marins en service, en construction ou en cours de conception, susceptibles de répondre aux besoins du Canada », a confirmé le ministère de la Défense nationale à La Presse.

Les entreprises considérées à ce stade, selon les autorités fédérales, sont TKMS (Allemagne), Hanwha et Hyundai (Corée), Navantia (Espagne), Naval Group (France), Kawasaki et Mitsubishi Heavy Industries (Japon) et Saab (Suède). Chacune a son sous-marin vedette à proposer (voir autre texte).

Certains des constructeurs sont déjà très engagés dans la course pour remporter le contrat, dont la valeur est inconnue à ce jour. L’Ottawa Citizen a dévoilé des documents militaires internes qui l’estimaient à 60 milliards, mais des experts ont avancé dans diverses publications des chiffres jusqu’à deux fois plus élevés.

Les inscriptions publiques au Registre des lobbyistes montrent que les Allemands, les Suédois et les Coréens ont multiplié les approches auprès d’élus, de hauts fonctionnaires, de sénateurs et de représentants du bureau du premier ministre ou du Bureau du Conseil privé afin de parler du contrat à venir.

Pour plaider leur cause à Ottawa, les constructeurs coréens font affaire avec des lobbyistes qui ont déjà travaillé pour la Marine royale canadienne : Norman Jolin, un ex-capitaine qui a déjà été en poste auprès de l’OTAN, et Dave Hatherall, ancien responsable des approvisionnements.

La firme allemande TKMS compte pour sa part sur l’aide du cabinet de lobbyistes Hill and Knowlton.

Quant aux Suédois de Saab, leurs représentations auprès du gouvernement canadien jusqu’à présent ont été faites par leur président canadien en personne, Simon Carroll, un ancien officier de la marine australienne et vétéran de la guerre du Golfe.

Les autres constructeurs en lice pourraient accélérer la cadence prochainement.

Pièces politiques

« C’est très compétitif ! C’est quand même assez rare qu’autant de constructeurs de différents pays proposent leurs services », affirme Elisabeth Gosselin-Malo, correspondante européenne pour la publication spécialisée Defense News affectée notamment à la couverture des acquisitions militaires.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE LINKEDIN D’ELISABETH GOSSELIN-MALO Elisabeth Gosselin-Malo, correspondante en Europe du média spécialisé Defense News

Selon l’experte québécoise, le fait que le Canada ait attendu longtemps pour regarnir sa flotte ouvre la porte à une plus grande concurrence chez les fournisseurs potentiels. Car en matière de sous-marins, « nous n’avons pas une longue histoire de partenariat avec un pays en particulier ».

Le choix du pays d’origine des prochains submersibles aura d’ailleurs probablement une incidence qui dépassera la simple transaction commerciale, croit Mme Gosselin-Malo.

« On dit souvent que les sous-marins, c’est une des pièces d’équipement les plus politiques à choisir », souligne-t-elle.

« Ça implique un partage important d’informations classées secrètes, ça nécessite beaucoup de coordination entre les deux pays, qui va souvent mener à d’autres contrats, pour l’entretien ou d’autres choses. »