Pendant 20 ans, Lili-Anne Dubois était une recherchiste à la télévision. Dans ses temps libres, elle se passionnait pour l’astrologie.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’astrologue et tarologue Vanessa DL et le livre qu’elle a publié il y a quelques années. Elle compte plus de 30 000 abonnés sur Instagram.

Elle suivait des cours. Puis, elle commence à faire des consultations astrologiques les fins de semaine. En 2013, elle écrit un livre avec 15 personnalités, dont elle dresse la carte du ciel. En 2020, à l’âge de 40 ans, lassée du travail de recherchiste, elle décide de se lancer. Lili-Anne Dubois, recherchiste, devient officiellement Mademoiselle Lili, astrologue.

Puis un jour, son agente lui propose de faire la carte du ciel de l’influenceuse Lysandre Nadeau. « J’ai fait sa carte du ciel. Je ne la connaissais pas. Au départ, je ne savais même pas qui c’était ! Elle a été sous le choc. Elle a dit que personne ne l’avait jamais décrite avec autant de précision. » Lysandre Nadeau a décliné notre demande d’entrevue.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LILI-ANNE DUBOIS La carrière de l’astrologue et tarologue Mademoiselle Lili a décollé après qu’elle a fait la carte du ciel de l’influenceuse Lysandre Nadeau.

Et c’est là, grâce à l’influenceuse, que sa carrière d’astrologue est littéralement partie en orbite. Elle a été sollicitée par plusieurs autres vedettes du web pour faire leur carte du ciel. La publicité ainsi générée a eu un effet bœuf, raconte Lili-Anne Dubois.

Avant, je recevais les gens chez nous pour des consultations. Ce n’est plus possible. Mon propriétaire deviendrait fou si je recevais autant de gens chez moi. Lili-Anne Dubois, alias Mademoiselle Lili, astrologue

Lili-Anne Dubois, alias Mademoiselle Lili, incarne à elle seule ce regain de popularité de disciplines ésotériques comme l’astrologie, désormais propulsées par la force des réseaux sociaux. L’astrologue l’admet aisément : « Je suis un produit des réseaux sociaux. »

Aujourd’hui, elle a 35 000 abonnés sur Instagram. Elle est consultée par le star-système québécois. Elle a participé à des émissions hyper populaires comme Occupation double, où on lui a demandé de faire la carte du ciel des candidats. Ses clients proviennent de tous les milieux. « J’ai eu un ministre », dit-elle, s’abstenant de révéler l’identité de ce client prestigieux. Est-il toujours en poste ? « Oui ! »

Pour une consultation, Mademoiselle Lili ne demande que votre date et heure de naissance, votre travail, et désire savoir si vous êtes en couple. Elle dressera votre carte et vous fera part de ses conclusions sur un fichier audio. « L’amour et le travail. Ce sont les deux principaux thèmes pour lesquels les gens me consultent. » Pour elle, l’astrologie est un outil d’introspection, qu’on utilise pour mieux se connaître.

Et les clients de Mademoiselle Lili sont loin d’être des cas isolés. Des applications ont été créées sur le thème de l’astrologie, comme Co-Star, l’équivalent de Facebook en mode astro, qui compte 28 millions d’utilisateurs. L’application se vante d’utiliser « les données de la NASA associées aux méthodes d’astrologues professionnels ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Je n’y crois pas… mais j’y crois

Les milléniaux et la génération Z sont particulièrement friands de ce genre de contenu. La comédienne Joanie Guérin, 36 ans, une milléniale, est représentative de cette tendance. Après une peine d’amour, « dans un moment de déséquilibre et de perte de repères », elle commence à s’intéresser au tarot. « Quand j’ai commencé, je le faisais énormément. J’étais devenue un peu dingo. Je voulais vraiment savoir ce qui allait m’arriver. »

Trois ans plus tard, cette quasi-dépendance s’est éteinte, mais elle continue tout de même à tirer au tarot au quotidien.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La comédienne Joanie Guérin est une adepte du tarot, qu’elle voit comme un « outil d’introspection ».

Je m’arrête un peu, je brasse mes cartes, et je tourne. Certains font de la méditation, moi, c’est ça. Je me sens accompagnée, moins seule. Ça me permet de structurer ce que j’ai en tête, j’ai l’impression d’être accompagnée par quelque chose de plus grand. C’est un moment avec moi-même. Un moment d’instrospection. Joanie Guérin, comédienne

La posture des jeunes par rapport à l’ésotérisme est en effet très loin de la foi inébranlable, souligne Megan Bédard. « Ils ont une posture un peu désinvolte, on reste dans l’ambiguïté. On sait que c’est pas vrai, mais on veut y croire. C’est vraiment le propre des gens nés dans les années 1990, qui essaient de résister au fait qu’on veut toujours leur vendre quelque chose. Donc ils restent dans le cool, dans l’ironie. »

Dans les médias traditionnels aussi

Les médias traditionnels ont eux aussi flairé la tendance. L’horoscope a ainsi été remis au goût du jour dans de nombreux médias. L’animatrice Véronique Cloutier invite régulièrement l’astrologue et tarologue Vanessa DL pour une chronique astrologique – intitulée Astro-Véro – à son émission à Rouge FM.

La jeune femme de 33 ans – qui s’identifie comme une « sorcière des temps modernes » – signe aussi l’horoscope mensuel dans Elle Québec.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’astrologue et tarologue Vanessa DL

Balado, publication d’un livre sur le tarot, formations en ligne : elle se consacre aujourd’hui à temps plein à la création de contenu ésotérique.

« Je ne me suis pas levée un matin en me disant : “Bon, ça y est, je change d’orientation et je deviens sorcière à temps plein !” »

D’abord enseignante de yoga, elle s’intéresse initialement au tarot et à l’astrologie de manière récréative. Puis, elle se blesse.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à offrir des services de lecture de carte du ciel. Très rapidement, ça a eu un effet boule de neige. C’est à travers tout ça que je partageais les choses que j’apprenais et qui m’intéressaient sur les réseaux sociaux », raconte-t-elle.

Aujourd’hui, Vanessa DL est suivie par 31 600 personnes sur Instagram.

Les gens sont assurément plus ouverts, plus vocaux. C’est sûr qu’avec les réseaux sociaux, il y a comme une vague d’engouement qui permet aux gens de plus connecter les uns avec les autres autour de ces sujets-là. C’est une chose qu’on n’avait pas, par exemple, quand j’avais 12 ans et que je m’intéressais beaucoup à ça. On le vivait tous un petit peu plus secrètement, chacun de notre côté. L’astrologue et tarologue Vanessa DL

Comment explique-t-elle cet intérêt ? « C’est sûr que ça vient répondre à un besoin qu’on a en tant qu’humain, je crois, qui est de naviguer à travers l’incertitude, de trouver un sens à ce qu’on vit. »

Plutôt qu’un outil de prédiction de l’avenir, elle voit le tarot comme un « puissant allié de self-care » qui sert à éclairer le présent.

« C’est sûr qu’on a une histoire particulière au Québec avec la religion. Je pense que les gens en ce moment se tournent vers un type de spiritualité qui est inclusive, qui a des valeurs plus progressistes et communautaires, parce que malgré tout ce qu’on peut dire quand il est question d’astrologie et de tarot, ce n’est pas vrai que les gens l’utilisent pour se regarder le nombril. C’est vraiment une lentille spirituelle qui nous permet de, oui, mieux nous comprendre, mais nous ouvrir davantage sur le monde aussi. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Une série à Radio-Canada

Même la très sérieuse Radio-Canada a diffusé l’an dernier sur sa plateforme Tou.tv une série intitulée Ésotérique ? produite par KOTV – qui appartient au conjoint de Véronique Cloutier, Louis Morissette – dans laquelle deux jeunes animateurs, Félix-Antoine Tremblay et Joanie Gonthier, exploraient diverses disciplines ésotériques.

Les deux animateurs parlaient des médiums, du pouvoir des cristaux ou de l’astrologie comme s’il s’agissait d’une réalité avérée, sans offrir le moindre contrepoids de nature scientifique. Le risque de mélange des genres est d’autant plus important que Félix-Antoine Tremblay anime également Curium, une émission de vulgarisation scientifique destinée au jeune public.

IMAGE TIRÉE DE LA PLATEFORME TOU.TV Ésotérique ?, une série animée par Joanie Gonthier et Félix-Antoine Tremblay

« C’est un animateur et une figure publique polyvalente, impliqué dans la présentation de diverses émissions, et ce, sur plusieurs chaînes. Le public est habitué à ce qu’il porte plusieurs projets différents à la fois », répond François Dufour, porte-parole du producteur KOTV.

De plus, la série Ésotérique ? est un « documentaire d’opinion », indiquent la porte-parole de la SRC, Guylaine O’Farrell, et le relationniste de KOTV. « Ésotérique ? est une série consacrée à la quête personnelle des animateurs qui explorent l’univers des arts divinatoires auprès de personnes qui les pratiquent ou en font l’expérience. Elle n’a aucune prétention scientifique et n’a pas pour objet de prouver quoi que ce soit. Elle témoigne du vécu des animateurs et des participants en regard de pratiques qui piquent la curiosité », ajoute Mme O’Farrell.

Nous avons fait écouter certains épisodes d’Ésotérique ? au professeur Serge Larivée, de l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, spécialiste de l’intelligence et auteur de nombreux ouvrages portant notamment sur les pseudosciences.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le psychoéducateur Serge Larivée a étudié le cerveau toute sa carrière, en particulier sous l’angle des croyances pseudoscientifiques. Il est membre des Sceptiques du Québec.

Ça me déçoit de Radio-Canada, quand je pense à leurs émissions scientifiques, qui sont très bien faites. Mais là, c’est vraiment autre chose. Serge Larivée, de l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal

Il déplore notamment que l’émission se serve d’entrevues avec des scientifiques – par exemple un astronome du Planétarium de Montréal – pour « donner un vernis » scientifique à l’astrologie. « L’astronome, jamais il n’a parlé d’astrologie. On ne lui a jamais demandé : que pensez-vous de ça, l’astrologie ? » Ce procédé « est particulièrement vicieux », estime M. Larivée.

« C’est presque de l’escroquerie. »