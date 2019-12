Stéphane Laporte Chronique

Noël orange et vert

C’est la veille de Noël. Donald Trump est seul à la Maison-Blanche. Sa femme, Melania, et toute la famille sont en Floride. Il a congédié son état-major hier. Allongé sur le lit, il regarde Fox News, en envoyant des tweets rageurs. QUE LES DÉMOCRATES S’ÉTOUFFENT AVEC LEURS DINDES ! WAR AND HATE FOR EVERYONE ! JE N’IRAI PAS AU RÉVEILLON, J’AI UN IMPEACHMENT !