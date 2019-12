Possibilité de pluie verglaçante pour le sud du Québec

Les prévisions météorologiques d’Environnement Canada pointent vers un début de semaine plus chaud et marqué par des probabilités d’averses de pluie dans le sud du Québec, et une température qui retombera graduellement sous zéro, accompagnée par des chutes de neige probables pour vendredi et samedi prochains.