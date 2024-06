(Unamen Shipu) En plus d’apprivoiser la réalité d’une région éloignée, les enseignants d’origine africaine ont dû faire face à un autre défi : celui d’adapter leur enseignement aux élèves innus. À Unamen Shipu, moins d’un élève sur deux obtient son diplôme d’études secondaires.

La « flexibilité » est le mot qui revient le plus lors de l’entretien. « Il y a trop d’enjeux, si on n’est pas flexible, ça ne marche pas », résume Yero.

À l’autre bout de la classe, Sonan Yapo opine. L’enseignant d’origine ivoirienne a enseigné 17 ans à Kahnawake avant de s’installer sur la Basse-Côte-Nord, il y a trois ans. « C’est différent, ici, il y a beaucoup d’absences », remarque-t-il.

Tu ne peux pas programmer un examen. L’examen que tu fais aujourd’hui, [l’élève] peut le faire dans une semaine ou deux. Il y en a qui arrivent le matin et qui dorment. Tu les laisses dormir. Sonan Yapo, enseignant

Les débuts de semaine, surtout les lundis, sont d’ailleurs plus difficiles. « Des fois, quand la neige est là, les jeunes peuvent passer la nuit à se balader en Ski-Doo », raconte Dieudonné. Ils notent aussi que « la prise en charge parentale » peut être déficiente.

Des constats qui n’étonnent pas la directrice de l’éducation, Marcelle Mullen. « On les connaît, les enjeux », affirme-t-elle.

« Comme la drogue, il ne faut pas se le cacher, c’est apparent. C’est sûr que ce n’est pas évident. Il y a l’internet aussi. Les jeunes qui se couchent tard, ils ne sont pas en forme le lendemain », ajoute celle qui travaille à l’école depuis 34 ans. Cela vaut aussi pour les « jeunes parents », dit-elle.

Les milieux urbains ont leurs problèmes, on a nos enjeux aussi […] il ne faut pas généraliser. Marcelle Mullen, directrice de l’éducation de l’école Olamen

L’école Olamen est gérée par le conseil de bande d’Unamen Shipu depuis les années 1990. Or, c’est le programme du ministère de l’Éducation qui est enseigné. Les élèves de dernière année doivent réussir les épreuves ministérielles pour obtenir leur diplôme d’études secondaires.

Le taux de diplomation à Unamen Shipu est de 44 % pour les années 2018 à 2023. C’est beaucoup moins que la moyenne provinciale pour cette même période, qui est de 72 %. Mme Mullen voit cette performance d’un bon œil, rappelant que le français est la langue seconde des Innus.

Niveau de scolarité de la population d’Unamen Shipu en 2016* Universitaire : 2 %

Collégial : 5 %

École des métiers : 8 %

Secondaire : 4 %

Niveau inférieur aux études secondaires : 82 % Source : recensement de Statistique Canada 2016

*La communauté ne dispose pas de données plus récentes.

39 % Taux d’élèves qui requièrent « des services et du soutien en raison de différentes incapacités ou particularités » dans cinq communautés innues bénéficiant d’un programme d’éducation spéciale, dont Unamen Shipu. Source : rapport annuel de l’Institut Tshakapesh 2021-2022

Changer la « perception »

Saliou Lo est arrivé cette année à Unamen Shipu. Il dit avoir l’impression que les élèves innus ne saisissent pas toujours le monde de possibilités qui s’offre à eux grâce à l’éducation. « Ils me parlent des métiers qu’ils voient autour d’eux », illustre-t-il.

« Il faut changer la perception qu’ils ont des études, c’est l’un des plus gros défis », estime Saliou.

Les enseignants veulent aussi renforcer leur sentiment de fierté lié à leur réussite. « Ils ne veulent pas se sentir jugés parce qu’ils sont meilleurs que les autres. Souvent, je pose une question. Le jeune regarde autour et il va dire qu’il ne sait pas la réponse, mais je sais qu’il la connaît », dit Yero.

Selon Fatma, le faible ratio d’élèves par classe permet justement d’adapter l’enseignement. « On ne peut pas être découragé. Chez nous, en Afrique, on a l’habitude de maîtriser 40 élèves. Il faut simplement se donner à fond et trouver la bonne méthode », estime-t-elle.

Yero observe de son côté que les finissantes, notamment, conservent un lien avec l’école de la communauté. « Elles sont des mères de famille, alors elles reviennent avec leurs enfants. D’ici quelques années, la perception va changer. Je demeure optimiste. »