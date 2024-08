(Berthierville et Saint-Modeste) Mohamed Hamroud entre dans une chambre froide. C’est ici, dans ce petit local, qu’une partie de l’avenir de nos forêts se prépare : six milliards de semences d’arbres s’entassent dans des bacs de plastique, prêtes à être envoyées dans un réseau de pépinières aux quatre coins du Québec.

Le chef des opérations de la pépinière et du centre de semences forestières de Berthier nous fait visiter ce local qui contient des semences d’épinettes noires, de pins, de mélèzes et de plusieurs autres essences qui seront un jour livrées à un réseau de 6 pépinières publiques et 13 privées. « Ce n’est pas très grand », laisse-t-il tomber en riant, mais c’est assez pour entasser une quantité de graines ayant une valeur de près de 100 millions de dollars.

Cette réserve, accumulée au fil du temps, risque toutefois d’être éprouvée dans les prochaines années.

Avec les incendies de forêt historiques de l’été 2023, 1,1 million d’hectares de forêt ont brûlé en zone de protection intensive, là où l’industrie forestière vient récolter le bois pour en faire des matériaux de construction ou du papier.

Une partie de ce territoire est tout simplement inaccessible, et de toute façon, la province n’a pas les bras pour replanter l’ensemble de ce gigantesque territoire. Québec étudie l’option d’ensemencer ce territoire avec des drones, technique qui exige toutefois une grande quantité de graines.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Sébastien Lefebvre, directeur général de la Direction générale de la production de semences et de plants forestiers

C’est impossible d’aller reboiser ces superficies, et on ne veut pas d’accident de régénération où on se retrouverait avec des landes forestières dans le futur. Sébastien Lefebvre, directeur général de la Direction générale de la production de semences et de plants forestiers

Un accident de régénération, c’est lorsqu’une forêt ne repousse pas naturellement, par exemple lorsqu’un incendie embrase une jeune forêt qui n’est pas assez mature pour produire des semences. Le territoire risque alors de se transformer en lande forestière, peuplé d’arbustes à fleurs et de lichens, avec quelques arbres seulement. Pour l’industrie forestière, c’est un territoire de coupe perdu. L’ensemencement avec un drone pourrait contrer ce phénomène.

« C’est mieux de faire de l’ensemencement plutôt que rien du tout », explique Sébastien Lefebvre, à la tête de la Direction générale de la production de semences et de plants forestiers, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

« Pas de semences, pas de plants »

La pression surla banque de semences augmente aussi à cause de la hausse de production de plants. Après les incendies, Québec a haussé son budget pour la reforestation, et vise à planter 40 millions de plants en plus sur cinq ans. Mais ce n’est que le début, car avec l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui sévit dans presque toutes les régions du Québec, et la nécessité de planter davantage d’arbres avec la promesse de deux milliards d’arbres de Justin Trudeau, cette production va devoir continuer de croître.

Et c’est ici que l’équipe de Sébastien Lefebvre entre en jeu. « Pas de semences, pas de plants », résume-t-il simplement.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Tout est bon dans la cocotte : après avoir récolté les semences, les ouvriers de l’usine de Berthierville brûlent la cocotte dans une chaufferie à biomasse, qui chauffe le bâtiment principal.

Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est ancien. La pépinière de Berthierville fête d’ailleurs son 115e anniversaire. Avant d’avoir un réseau public d’éducation et des services de santé gratuits, la province produisait et plantait ses arbres. En ce moment, cette filière livre près de 140 millions de plants par année. « La forêt, ça fait partie de nous, de notre histoire », souligne M. Lefebvre.

La chaîne commence par des ouvriers qui cueillent des cocottes, « comme des pommes », dans près de 150 vergers à graines situés dans toutes les régions du Québec. Certains de ces vergers, dits de deuxième génération, offrent des semences améliorées : par croisement, les scientifiques du gouvernement ont sélectionné des arbres plus vigoureux. Les cocottes sont acheminées à l’usine de Berthierville, où elles sont traitées.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Fabienne Colas, responsable technique du centre de semences, explique que chaque arbre a sa recette pour être en mesure de récolter ses graines.

Chaque arbre a sa recette. Fabienne Colas, responsable technique du centre de semences

Lors de notre visite, l’ouvrier horticole Michael Bailey Rizzi a laissé tomber une cargaison de cocottes de pin gris dans une sécheuse géante. « La seule façon de les faire ouvrir, c’est la chaleur », explique Mme Colas. Le pin gris est une essence « après feu », et dans la nature, ses cocottes ne s’ouvrent qu’après un incendie de forêt. C’est ce que cette machine reproduit.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’ouvrier horticole Michael Bailey Rizzi à l’œuvre

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Grâce à la machinerie, les conditions dans lesquelles les cocottes s’ouvrent dans la nature sont reproduites à l’usine de Berthierville.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’ouvrier horticole Oscar Finotello-Rivera en discussion avec le chef des opérations Mohamed Hamroud

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les semences des cocottes récupérées sont analysées et testées.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Geneviève Loslier, technicienne en laboratoire, observe les résultats d’échantillonnage de semences produites au centre. 1 /5









Une fois les semences récupérées, elles sont analysées et soumises à des tests de germinaison. L’objectif : éviter les pertes et s’assurer que chaque graine plantée par un pépiniériste se transforme en plant. Le centre de semences devra toutefois s’adapter aux changements climatiques. Il produit principalement des semences d’épinettes et de pins, mais devra se tourner de plus en plus vers des feuillus comme le peuplier hybride.

Assurer la productivité

À Saint-Modeste, dans le Bas-Saint-Laurent, 225 employés s’échinent, lors du pic de production, à faire germer les graines, et à produire des plants qui seront récupérés par les planteurs. La plus grande pépinière publique de la province a pris son essor dans les années 1980, quand le gouvernement du Québec a mis les gaz pour produire près de 300 millions de plants par année. L’objectif de reboisement était alors dicté notamment par une sévère épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Yvette Michaud trie les arbrisseaux.

Ici aussi, les changements climatiques forcent Québec à s’adapter. Les séquences de gel et de dégel durant l’hiver font des ravages, et les plants poussent à l’extérieur. En 2023, Radio-Canada rapportait que 9 % des arbres qui devaient être plantés au Québec cette année-là, soit 11,5 millions de plants, avaient été détruits en raison d’évènements météo extrêmes.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE La pépinière publique de Saint-Modeste est la plus grande de la province.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Une fois triés, les plants produits à la pépinière sont récupérés par les planteurs.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les plants sont produits en récipients ou à racines nues. 1 /3





Lors du passage de La Presse, les travailleurs, comme Yvettes Michaud, triaient d’ailleurs les jeunes plants. Ceux dont les racines ont gelé sont envoyés au compostage. L’évaluation est basée sur plusieurs critères, comme les chances de survie, lorsqu’il sera planté en forêt, mais surtout la performance : l’industrie forestière ne saura que faire d’un arbre croche ou à plusieurs têtes, par exemple. Car l’objectif de cette grande chaîne est avant tout d’assurer la productivité de la forêt québécoise, et ces arbres sont destinés à être coupés, dans plusieurs dizaines d’années.