(Saint-Modeste) Pour entrer dans le laboratoire de Saint-Modeste, il faut enfiler des pantoufles et un sarrau et traverser un sas, pour éviter de contaminer cet environnement stérile où deux millions d’épinettes blanches sont clonées chaque année.

Photos : Pascal Ratthé Collaboration spéciale

« Avec une seule graine, je peux faire une multitude de plants identique. Mais on ne fait pas de modification génétique. On reproduit ce que la nature fait de mieux ; le but de ça, c’est de sélectionner les meilleurs traits d’un arbre », explique Julie Gingras, responsable du laboratoire d’embryogenèse somatique du gouvernement du Québec.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Julie Gingras, responsable du laboratoire d’embryogenèse somatique du gouvernement du Québec

Tout commence par une poignée de semences d’épinettes blanches, sélectionnées à la suite d’un long travail d’amélioration génétique qui a commencé au tournant des années 1960. Elles ont été choisies en raison de trois caractéristiques : une croissance plus rapide, un bois plus dense et plus résistant.

Mais les chercheurs continuent d’étudier cette banque de semences à la recherche d’autres gènes intéressants, pour la résistance à la sécheresse ou à des maladies et des insectes, comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Dans le futur, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts souhaite produire des plants adaptés aux sécheresses causées par le réchauffement climatique.

À partir de ces semences, les chercheurs peuvent produire du tissu embryogène, qui sera conservé à -196 °C, dans l’un des deux congélateurs à l’azote qui se trouvent à Saint-Modeste et à Québec. Lorsque Mme Gingras ouvre le congélateur pour montrer les semences, un nuage de vapeur d’azote s’en échappe.

C’est la même technique que pour les banques d’ovules ou les banques de sperme. Julie Gingras, responsable du laboratoire d’embryogenèse somatique du gouvernement du Québec

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Julie Gingras, responsable du laboratoire, nous montre une partie de la banque de matériel génétique qui permet de produire deux millions de plants d’épinettes par année. Elle est accompagnée de Louis-Olivier Larouche, responsable de la recherche et du développement.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Louis-Olivier Larouche ouvre la porte du congélateur qui conserve le matériel génétique. Un second congélateur se trouve à Québec. En cas de panne, une partie du tissu embryogène sera donc préservée.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le chercheur observe du tissu en train de se développer.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Julie Gingras, responsable du laboratoire, dans la salle de germination

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Mélangée au terreau, la vermiculite facilite le développement des racines.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Une fois que ces plants seront assez grands, ils pourront être plantés en terre.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Ce matériel génétique deviendra un arbre. 1 /7













À partir de ces tissus, on peut obtenir une multitude de plants génétiquement identiques. Le gain en hauteur des meilleurs clones par rapport à un arbre normal peut atteindre de 30 à 40 %, selon le Ministère.

Québec vise l’automatisation, pour éventuellement « sortir quatre millions de plants » par année.

Encore une fois, l’objectif est de réduire les coûts de production du laboratoire. Pour l’instant, le travail est manuel. « On pourrait avoir un robot qui prend l’embryon mature et le dépose dans la salle de germination, un autre robot pourrait transférer le plant en sol, c’est la prochaine étape », indique Mme Gingras.

Le Ministère se donne trois ans pour y arriver. La difficulté : en matière de clonage d’épinettes blanches, le Québec est un pionnier, il doit donc procéder par essais et erreurs.

Sites payants

Le clonage reste et restera marginal dans la stratégie forestière du Québec, mais il peut jouer un rôle important dans certaines régions.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Delphine Boyer Groulx observe des plants d’épinettes prêts à être récupérés par des planteurs.

« L’objectif est de les reboiser sur des sites payants, où il va y avoir plus d’entretien et plus de suivi », souligne Delphine Boyer Groulx, conseillère émérite en production de semences et de plants et adjointe exécutive à la Direction générale de la production de semences et de plants forestiers. Ces plants sont destinés au sud du Québec, de la Gaspésie à l’Estrie, et à l’Outaouais. « Là où il fait plus chaud, où le sol est plus fertile et où la croissance est plus longue », résume-t-elle.

Sébastien Lefebvre, directeur général, le résume ainsi : on investit dans la croissance et la qualité du bois, mais l’investissement n’en vaut pas la peine pour le nord du Québec. « Vingt-cinq pour cent de plus de pas grand-chose, ça ne donne pas grand-chose », ironise-t-il.

Mais dans le sud de la province, des épinettes blanches à croissance rapide pourront battre le nerprun, une plante envahissante qui coupe la lumière de ses concurrents, croit M. Lefebvre.

Le Québec, contrairement à des pays européens, ne produit pas d’arbres génétiquement modifiés, souligne le responsable de la recherche et du développement du laboratoire. « La nature fait aussi des clones, par drageonnage, par bouturage. Ça va donner le même arbre qui va se répéter. C’est la même affaire qu’on fait », indique Mme Gingras.

Mme Boyer Groulx ajoute que la Direction de la recherche forestière conseille le laboratoire sur la diversité génétique et sur la quantité de clones à insérer dans chaque production. « Dans une plantation [de clones], il y a de 20 à 30 clones différents », affirme-t-elle.