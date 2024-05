L’intelligence artificielle (IA) peut servir au fonctionnement de systèmes d’armes autonomes, à l’identification d’objets d’intérêt à partir de photos ou de vidéos aériennes, voire, selon une enquête journalistique contestée, à l’identification de militants à bombarder.

Des drones militaires

Les drones militaires sont, pour l’heure, les systèmes les plus souvent évoqués en lien avec l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les Nations unies ont notamment avancé dans un rapport que des drones KARGU-2, conçus par une firme turque, avaient été utilisés en Libye en mars 2020 pour cibler de manière autonome des troupes battant en retraite. Le rapport précisait que les appareils, après avoir été mis en action, pouvaient détecter des cibles et les attaquer sans autre communication avec un opérateur humain. La firme responsable, STM, a nié par la suite que ses drones aient procédé en autonomie complète. Le site de l’entreprise montre par ailleurs que le drone peut opérer en nuée (swarm attack) de concert avec plusieurs appareils de même type, l’ensemble avançant de manière coordonnée.

Découvrez les caractéristiques du KARGU-2 (en anglais)

Des jets sans pilote

PHOTO EDMUND D. FOUNTAIN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Un Valkyrie XQ-58 de Kratos, dans un hangar de la base de l’armée de l’air américaine d’Eglin, en Floride, en juillet 2023

Une entreprise américaine, Kratos, commercialise depuis plusieurs années un drone, le Valkyrie XQ-58, qui opère comme un jet et est capable de participer à des combats aériens ou d’attaquer des cibles au sol. Des initiatives ont été annoncées pour le doter d’un pilote virtuel basé sur l’intelligence artificielle capable de mener des opérations conjointement avec un avion dirigé par un pilote réel. Un officier américain a indiqué dans les médias que ce type de configuration était appelé à prendre une grande importance à l’avenir.

Découvrez les caractéristiques du Valkyrie XQ-58 (en anglais)

Analyser une abondance d’images aériennes

PHOTO OLEKSANDR RATUSHNIAK, ARCHIVES REUTERS Deux militaires ukrainiens lancent un drone de reconnaissance, dans la région de Donetsk, le 26 avril.

L’intelligence artificielle peut être mise à profit pour analyser rapidement des quantités phénoménales d’images provenant de drones de reconnaissance. Paul Scharre, expert en sécurité ayant étudié les applications de l’IA dans le domaine militaire, relate dans un récent ouvrage que le Pentagone a développé notamment un système capable d’identifier des objets divers dans des images aériennes couvrant l’ensemble d’une ville pour de longues périodes. Le système permettait notamment de reculer dans le temps pour voir, par exemple, d’où provenait un véhicule chargé d’explosifs et identifier les personnes responsables. Il aurait notamment été utilisé par les services de renseignement américains en Syrie et en Irak dans le cadre de la lutte contre le groupe armé État islamique.

Des militants du Hamas identifiés par l’IA ?

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des soldats israéliens en mission dans la bande de Gaza, en avril

Le média israélo-palestinien +972 Magazine a publié en mars une enquête affirmant que l’armée israélienne a utilisé une base de données fondée sur l’intelligence artificielle pour identifier des militants du Hamas et du Djihad islamique à cibler après l’attaque sanglante survenue le 7 octobre. Un agent des services de renseignement israéliens a indiqué que le rôle d’humains dans le processus d’identification, qui aurait permis d’identifier des dizaines de milliers de cibles, était pratiquement négligeable. Israël a rejeté les conclusions de l’enquête du magazine en relevant que la banque de données ne servait qu’à rendre les renseignements les plus récents accessibles à ses analystes. L’armée israélienne « n’utilise pas un système d’intelligence artificielle qui identifie des agents terroristes ou tente de prédire si une personne donnée est un terroriste », a-t-elle indiqué dans un communiqué. L’offensive israélienne à Gaza a fait, selon les Nations unies, plus de 30 000 victimes côté palestinien sur une période de six mois.