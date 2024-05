Plutôt que de « rester assis sur la clôture », le Canada devrait s’engager résolument en faveur de l’élaboration d’un traité contraignant qui interdirait le développement de systèmes d’armes autonomes capables de choisir leurs cibles et de tirer sans supervision humaine, plaide Human Rights Watch.

Dans ce domaine, le pays se contente depuis trop longtemps de « minimiser les exigences tout en agissant lentement » (aim low and go slow), accuse Mary Wareham, directrice adjointe de la division des armes au sein de l’organisation.

La militante déplore en entrevue avec La Presse qu’Ottawa a une attitude timorée dans ce dossier très sensible après avoir été par le passé un acteur de premier plan dans l’élaboration d’un traité historique sur les mines antipersonnel.

PHOTO JOE KLAMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des images de drones militaires sont projetées durant la conférence intitulée « L’humanité à la croisée des chemins : les systèmes d’armes autonomes et le défi de la réglementation », à Vienne, en Autriche, le 30 avril.

Les représentants du gouvernement canadien, note Mme Wareham, n’ont manifesté aucun sentiment d’urgence relativement à la régulation des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) lors d’une importante conférence tenue à Vienne il y a quelques semaines.

À l’inverse, dit-elle, une large majorité des représentants des 144 pays présents ont fait part de leurs vives préoccupations face à cette technologie.

La position canadienne, note Mme Wareham, est proche de celle des États-Unis, qui plaident pour une utilisation « responsable » de l’intelligence artificielle et des systèmes autonomes dans le domaine militaire basée sur une série de mesures « volontaires ». Une déclaration en ce sens, appuyée par Ottawa, a été rendue publique à l’automne 2023.

Dans un courriel envoyé à La Presse il y a une semaine, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Canada a indiqué que le pays avait « fait progresser » un certain nombre « d’intérêts clés », y compris la nécessité d’assurer un contrôle humain « significatif et approprié » sur les systèmes militaires et de respecter le droit international « à tous les stades » de leur « cycle de vie ».

Il a indiqué par ailleurs que le Canada participait activement aux travaux à ce sujet d’un groupe d’experts mis sur pied dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques, adoptée en 1980.

La convention en question vise à baliser l’emploi d’armes « particulières » susceptibles de causer des souffrances inutiles aux combattants ou de cibler les civils de manière indiscriminée, comme des armes incendiaires.

Selon Mme Wareham, les travaux sur les SALA au sein de cette instance ne vont nulle part depuis une dizaine d’années parce qu’il est nécessaire d’obtenir un consensus parmi les signataires pour introduire de nouvelles restrictions.

Malgré les blocages actuels, la prise de conscience de l’impact potentiel de ces systèmes – parfois décrits de manière accrocheuse comme des « robots tueurs » même s’ils n’ont guère à voir avec le personnage central de Terminator – gagne en importance et pourrait déboucher sur des actions concrètes dans un avenir rapproché.

Nous sommes à un point de bascule. Mary Wareham, directrice adjointe de la division des armes, Human Rights Watch

Mary Wareham se réjouit du fait que l’Assemblée générale des Nations unies s’apprête à tenir à l’automne un vaste débat sur le sujet.

Anna Hehir, qui est responsable du programme sur les SALA au sein du Future of Life Institute, note que l’intérêt de superpuissances comme les États-Unis et la Chine pour le développement de ce type d’armes et leur réticence à prendre des engagements fermes pour les encadrer ne devraient pas empêcher les autres États d’aller de l’avant avec l’élaboration d’un traité, quitte à les rallier plus tard à leur cause.

Le développement de systèmes autonomes capables de tuer sans supervision humaine a longtemps été considéré comme une forme de « science-fiction », note Mme Hehir, qui a entendu plusieurs remarques de cette nature lors de la sortie d’un court métrage de sensibilisation intitulé Slaughterbots en 2017.

IMAGE TIRÉE DE SLAUGHTERBOTS Le drone miniature fictif présenté dans le film Slaughterbots tient dans la paume de la main.

Le film de fiction mettait en scène le PDG d’une entreprise qui vantait la conception de drones miniatures dotés d’intelligence artificielle. Les appareils étaient capables, en utilisant la reconnaissance faciale, d’identifier des cibles humaines et de les éliminer grâce à une petite charge explosive. Ils devenaient, aux mains de groupes terroristes, un redoutable outil.

Regardez Slaughterbots (en anglais)

Plusieurs exemples concrets de SALA sont apparus depuis. « Il y en a assez pour montrer que le problème est réel, mais pas assez pour empêcher l’adoption d’une norme les interdisant », dit Mme Hehir.

Paul Scharre, analyste américain ayant écrit un livre sur l’utilisation de l’IA dans le domaine militaire, pense que les gouvernements devraient s’entendre rapidement sur la nécessité d’interdire les systèmes susceptibles de frapper des personnes et limiter leur application à des véhicules ou de l’équipement militaires.

Dans un avis élaboré à l’intention des Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge plaide, dans le même sens, qu’il « est difficile d’envisager » des situations où l’utilisation de SALA contre des êtres humains n’entraînerait pas un risque significatif « de violation du droit humanitaire international ».

Un commandant pourrait identifier les personnes d’une zone donnée comme cible en lançant les systèmes autonomes, mais son jugement pourrait s’avérer rapidement caduc si elles sont blessées ou affichent leur intention de se rendre, illustre l’organisation.