Le SPVM recherche une jeune fille en fugue

L'adolescente, Lina Yamini, a été aperçue pour la dernière fois vers 8h, près de l'École Antoine-de-Saint-Exupéry. Elle pourrait se trouver dans la grande région de Montréal et fréquenter les restaurants de la chaîne McDonald's.

L'adolescente de 14 ans mesure 1,68 m et pèse 59 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns, longs et bouclés. Elle parle français.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau marron rougeâtre avec un capuchon, un chandail et un pantalon en coton ouaté gris pâle.

Toute personne ayant des informations permettant de la retrouver est priée de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal, au 514 393-1133.