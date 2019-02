La Place Ville-Marie évacuée par les pompiers

De la fumée se serait infiltrée dans l'immense tour de 47 étages.

« Il y a un début d'incendie qui aurait commencé au quai de chargement. Il y aurait eu de la fumée jusqu'au 32e étage », a indiqué la porte-parole municipale Gabrielle Fontaine-Giroux.

« Le Service incendie de Montréal est en train de procéder à l'évacuation », a-t-elle ajouté.

Le départ soudain des centaines d'employés qui travaillent dans la tour aurait créé une commotion dans le secteur et entraverait la circulation.

L'incendie aurait été maîtrisé.

Construite entre 1959 et 1962, la Place Ville-Marie a été l'édifice le plus haut au pays jusqu'à l'inauguration de la Tour de la Bourse, quelques années plus tard, selon la Ville de Montréal.

« L'édifice devient rapidement un symbole de Montréal, de même que les rayons lumineux qui, du sommet, balayent la ville nocturne tel un phare. Il s'allume dès la tombée du jour et s'éteint vers une heure du matin », indique la Ville sur son site internet.