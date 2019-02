Un meurtrier toujours en fuite

Selon le Service correctionnel du Canada, le personnel de l'unité de sécurité minimale du Centre fédéral de formation, sur la montée Saint-François, a constaté que Denis Bégin manquait à l'appel à 12 h 15, vendredi, lors d'un dénombrement.

L'homme de 58 ans purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre au deuxième degré. Il a également purgé deux peines pour complot en vue de commettre acte criminel.

La Sûreté du Québec croit qu'il pourrait se trouver en Outaouais. L'homme, qui portait un manteau gris, pourrait se déplacer dans un véhicule utilitaire sport de couleur foncée, a-t-on précisé.

Denis Bégin mesure 1,70 m et pèse 180 livres. Il a le teint pâle, les yeux bleus et il est chauve. Il a une cicatrice chirurgicale au bras gauche et il porte des lunettes.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter les policiers.