Effondrement du toit d'un supermarché à Lévis: deux blessés

« On a fait des recherches primaires avec des caméras thermiques pour voir s'il y avait des gens [coincés sous les décombres], a dit M. Dubé au téléphone. Pour l'instant, c'est négatif. » Un ingénieur en structure est sur place pour permettre aux secours d'aller voir de plus près.

Une partie du toit de l'épicerie Métro Plus du secteur de Saint-Étienne, d'environ 80 pi sur 80 pi, s'est effondrée en fin d'après-midi. Les bandes vidéo ont permis de confirmer que les cinq employés présents, dans le secteur de la boucherie, ont tous réussi à sortir du supermarché.

Pour l'instant, on ne connaît pas les causes de l'effondrement, « mais on peut présager que le poids de la neige y est pour quelque chose », a dit M. Dubé, tout en précisant qu'on n'en était pas encore à déterminer la raison de cet incident.