Un feu de cuisine a provoqué l'incendie mortel à Longueuil

Sa mère, une femme souffrant de troubles de la vision, est restée derrière pour encourager son fils à sauter du balcon. Elle est morte dans l'incendie avec le père. Le couple était âgé dans la quarantaine. Une troisième victime, la grand-mère, une dame de près de 70 ans, n'a pas réussi à évacuer à temps leur logement. Quand leurs corps ont été extirpés des flammes par les pompiers, il était trop tard, malgré les manoeuvres de réanimation des secouristes. Leurs décès ont été confirmés à l'hôpital.

Cet après-midi, le porte-parole du Service de police (SPAL), Ghislain Vallières, a confirmé qu'un feu de cuisine dans une unité de logement du sous-sol est à l'origine de l'incendie qui s'est rapidement propagé aux étages. Ce serait « non intentionnel », a précisé le sergent.

Selon les derniers rapports, les flammes ont pris naissance vers 1 h 15, samedi matin, au sous-sol de l'immeuble à logements de trois étages, situé au 240-246 rue Toulouse, près de la rue Plessis à Longueuil. Au moins 80 pompiers ont été appelés sur les lieux. Les forts vents ont compliqué leur travail. Au total, 11 personnes ont été transportées à l'hôpital pour soigner brûlures, coupures et problèmes respiratoires en raison de la fumée, ainsi que des fractures subies, entre autres, par des chutes, par des gens qui ont dû sauter de leur balcon pour se sauver des flammes.

13 familles à la rue

Sur les lieux du drame, il ne reste aujourd'hui qu'un amoncellement de débris et de matériaux recouverts de glace après la démolition de l'immeuble, dont la structure menaçait de s'effondrer. Au cours de la soirée, samedi, le bilan des familles à la rue s'est alourdi. On parle d'une quarantaine de personnes qui ont tout perdu. Au total, la Croix-Rouge a pris sous son aile 13 familles, dont 23 adultes et 15 enfants, qui sont hébergés dans des hôtels, vêtus et nourris temporairement par l'organisme humanitaire.

Lundi matin, l'Office municipal d'habitation de Longueuil se mettra en branle pour trouver de nouveaux logis aux sinistrés. Le propriétaire du bâtiment détruit par l'incendie, Omar Guillet, a transmis ses condoléances à la famille et aux proches des victimes par l'entremise des réseaux sociaux, en assurant qu'il ferait tout en son possible pour les aider à se reloger.

Élan de solidarité

Parmi les sinistrés, on compte aussi une responsable en sécurité alimentaire de l'organisme Carrefour Mousseau, Janick Laroche, et sa famille.

« Dans le feu, une employée [de notre organisme] a été affectée et son appartement est une perte totale. Rien ne pourra être récupéré. Heureusement, la famille avait des assurances. Ce n'est pas le cas de tous les autres locataires », a indiqué Suzie Bélanger, du conseil d'administration de Carrefour Mousseau, lançant un appel à la générosité sur les réseaux sociaux.

L'organisme de soutien communautaire du 230 rue Des Ormeaux a déjà rassemblé une vingtaine de sacs de dons. Il acceptera à partir de demain vêtements et articles de toilette, comme du dentifrice, etc.

À la Ville de Longueuil, où on s'attend à un grand élan de générosité, on demande aux résidants qui veulent apporter leur aide de bien vouloir contacter le 311 pour expliquer la nature de l'aide proposée. Certains logements seront fort probablement déjà équipés d'électroménagers, ou de certains meubles, fait-on remarquer au SPAL.

Quant à l'aide psychologique, le CISSS de la Montérégie-Centre a déjà pris en charge les sinistrés qui ont reçu leur congé de l'hôpital hier, pour différentes blessures.