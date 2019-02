Accident majeur à Saint-Paul-de-Joliette

Ces deux victimes reposent entre la vie et la mort. «Quelques minutes après 11h, les policiers de la SQ ont été appelés à se rendre sur la 158, près du boulevard L'Industrie», a indiqué le porte-parole Claude Denis de la Sûreté du Québec. «On a été appelés là pour une collision impliquant au moins trois véhicules, parmi lesquels au moins un aurait pris en feu suite à la collision.»

La circulation est interrompue sur la 158 afin de permettre aux autorités d'intervenir.

Les circonstances exactes de l'accident demeurent nébuleuses pour le moment. La route 158 est la plus dangereuse du Québec, selon les données du ministère des Transports du Québec. Dans la région, on la surnomme «la route de la mort». Entre 2006 et 2011, elle a fait 51 morts, dont un bébé naissant et 129 blessés graves.

- Avec Caroline Touzin et Gabrielle Duchaine