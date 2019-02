Une fugueuse introuvable depuis vendredi

Elle a été vue pour la dernière fois au métro Fabre, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Sa famille craint pour sa sécurité, indique-t-on.

Lina Yamini a la peau blanche, mesure 1,5 m et pèse 45 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns et s'exprime en français.

Lors de sa disparition, elle portait un long manteau noir, des bottes brunes et avait un sac à main. Le SPVM précise qu'elle fréquente le restaurant McDonald's situé à l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau.

Toute personne détenant de l'information concernant l'adolescente est invitée à communiquer de manière confidentielle avec Info-Crime, au 514 393-1133.