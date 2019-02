Carambolage sur l'A20 à Val-Alain: «C'est un tronçon très dangereux»

La circulation est déviée vers le kilomètre 259, à Val-Alain, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Daniel Thibodeau. « Les conditions sont difficiles, il y a de la poudrerie, la visibilité est réduite. Il y a eu plusieurs collisions, heureusement sans blessé grave. » Environ 200 véhicules seraient impliqués dans les collisions.

Raphaelle Eche prenait place dans une voiture qui a pu s'arrêter avant d'en emboutir une autre lorsque les conditions routières se sont rapidement détériorées.

D'autres n'ont pas eu la même chance. « En avant de nous, c'était comme un stationnement », a-t-elle relaté en entrevue. « Il y a un véhicule qui a revolé en prenant un banc de neige et qui s'est retourné sur le toit. C'était assez impressionnant. [...] Il devait y avoir une vingtaine, une trentaine de véhicules accidentés. »

Une vidéo tournée à partir de la voiture où prenait place Mme Eche montre plusieurs véhicules gravement endommagés, dont une automobile qui a embouti un poids lourd.

Alain Chandonnet, qui vit à proximité du lieu du carambolage, a pu voir la scène quelques minutes seulement après les collisions.

« J'étais en train de pelleter chez nous. On a entendu les pneus crier, puis des bang ! », a-t-il dit. « Il y avait des camions lourds, mais plus d'autos. C'était à perte de vue, juste autour de moi, il y avait une cinquantaine de véhicules certain. »

M. Chandonnet observait la scène à partir d'un viaduc qui surplombe l'A20. « Ce tronçon-là, il y a tout le temps de la glace noire », a-t-il déploré. « C'est tout le temps glacé, c'est un tronçon très dangereux. »

Des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir certains accidentés de leur fâcheuse position. Le sergent Thibodeau a indiqué que les services d'urgence étaient à rassembler les automobilistes impliqués afin de les mettre au chaud. La région métropolitaine n'est pas épargnée : le ministère des Transports rapportait plusieurs artères totalement ou partiellement couvertes de neige en milieu de journée à Montréal.

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute métropolitaine doivent faire preuve d'une prudence particulière, selon les données du ministère. « Pensez à réduire votre vitesse et à redoubler de vigilance », a écrit l'organisation sur les réseaux sociaux. Environnement Canada prévoit que la neige cessera « tard cet après-midi » à Montréal, après avoir laissé un manteau de 5 centimètres d'épaisseur au sol. L'agence fédérale ajoute que les automobilistes doivent se méfier de « poudrerie par endroits ».