Carambolages sur l'A40 et l'A640: «J'ai évité le camion de justesse»

« Je roulais quand même assez tranquillement sur l'autoroute. Mais, un moment donné, ç'a commencé à déraper. Les autos devant allaient de tout bord tout côté. C'était le "last call". Je me suis tassé à gauche et j'ai évité le camion devant de justesse », raconte M. Lespérance.

Il y avait beaucoup de poudrerie sur l'autoroute, témoigne-t-il. Les météorologues ont annoncé des bourrasques pouvant aller jusqu'à 60 km/h dans la région de Montréal. « La visibilité était totalement nulle et la chaussée était glissante », renchérit Djilyan Hardy, qui s'est retrouvé au beau milieu du même carambolage.

« On a réussi à arrêter avant de frapper l'auto devant nous, par contre, un autre véhicule est venu nous frapper de plein fouet à l'arrière et on a foncé dans l'auto devant », raconte M. Hardy. Lui et son conjoint s'en sont tirés indemnes et les dégâts à son véhicule ne sont pas majeurs. « On a été très chanceux. »

Au moment où nous lui avons parlé, M. Hardy était « encore sur les nerfs », mais il avait néanmoins pu reprendre la route.

Deux carambolages majeurs

Ces deux hommes se sont retrouvés pris dans l'un des deux gros carambolages survenus aujourd'hui dans la région de Montréal, en fin d'avant-midi aujourd'hui. L'un sur la 640 direction Ouest, où 17 véhicules ont été impliqués. On rapporte un seul blessé. Une voie a été fermée sur l'autoroute pendant environ une heure.

Et l'autre, sur l'autoroute 40 direction Ouest à la hauteur de l'Assomption, où, cette fois, 40 à 50 véhicules se sont percutés. On rapporte quelques blessés. Les services d'urgence n'ont pas tardé à intervenir, et l'autoroute 40 a été fermée à la circulation. Elle le sera encore pour plusieurs heures.

Là encore, pas de blessés majeurs. « C'est de la tôle froissée et des blessés mineurs, souligne le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec. Les gens ont tous été vus, évalués et si nécessaire, dirigés vers le centre hospitalier. »

Les accidentés de la 640, eux, ont été transportés par autobus vers la caserne de Blainville, le temps que les remorqueurs dégagent la route. « Il y avait tellement de personnes sur place que les remorqueurs ne pouvaient pas embarquer les passagers. Ce sont les pompiers qui ont pris en charge des gens », explique M. Lespérance.

Plusieurs photos et images de l'accident circulent sur Facebook. On y voit des passagers circuler sur l'autoroute au beau milieu de dizaines de véhicules accidentés. Certains en ont même profité pour sortir bâtons et rondelle de hockey.