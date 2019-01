Une quinzaine d'élèves intoxiqués à LaSalle

Une école de l'arrondissement de LaSalle, à Montréal, est le théâtre d'une vaste opération des services d'urgence, ce midi, après que plusieurs élèves aient été victimes d'une possible intoxication au monoxyde de carbone.

Une quinzaine d'enfants qui fréquentent l'école des Découvreurs, sur la 39e avenue, ont été pris en charge par les ambulanciers. « On parle d'une possibilité d'intoxication au monoxyde de carbone », a indiqué Stéphane Smith, porte-parole d'Urgences-Santé.

Les enfants touchés vomissaient et se sentaient étourdis, mais aucun n'aurait perdu connaissance.

Le bâtiment a été complètement évacué. On ne connaît pas encore la source de l'intoxication.

« On a agi très rapidement, on a vu que ça affectait plusieurs élèves alors on a composé le 9-1-1 », a expliqué Gina Guillemette, porte-parole de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui chapeaute l'école.

Mme Guillemette a indiqué que les enfants avaient trouvé refuge dans une école primaire voisine, Notre-Dame-des-Rapides. Ils sont pris en charge par le personnel, mais les parents inquiets peuvent quand même venir les chercher s'ils le souhaitent.

Plus de trois ambulances sont sur place, en plus d'un poste de commandement d'Urgences-Santé et de personnel d'encadrement.