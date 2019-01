Un trentenaire meurt en glissant sur de la glace à Montréal

Un résidant de Lachine serait mort en glissant sur une plaque de glace de l'arrondissement pendant la nuit du Nouvel An, selon l'hypothèse actuellement privilégiée par la police de Montréal.

L'homme de 35 ans, qui ne souffrait pas de problèmes de santé graves avant l'accident, a été retrouvé sans vie vers 4 h sur la rue Provost, près de l'intersection de la 26e avenue.

« Quand on arrive sur les lieux, il y a des manoeuvres qui sont faites par les policiers pour essayer de le réanimer. Il est transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès est constaté », a indiqué le porte-parole policier Jean-Pierre Brabant.

L'homme a été retrouvé entre une voiture et le trottoir. « Les circonstances restent à être déterminées. L'hypothèse la plus probable c'est une chute, il serait tombé sur la tête ce qui aurait causé un traumatisme crânien », a continué M. Brabant. « On est dans l'hypothèse de la chute accidentelle. »

Aucune trace de violence et aucun indice pouvant laisser croire à un acte criminel (un vol par exemple) n'a été décelé sur place. Il n'était pas connu des policiers.

« Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours. Ça va nous en donner plus sur la cause exacte du décès », a affirmé le policier Brabant. La police a tenté de trouver des voisins qui auraient pu entendre un bruit inhabituel, mais en vain.