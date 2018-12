Tentative de meurtre lors d'un réveillon arrosé à Lévis

Selon le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), les deux frères ont passé la soirée à se chicaner alors qu'ils étaient intoxiqués par l'alcool. Vers 23h, les policiers ont reçu un appel pour agression à l'arme blanche.

La victime, dans la cinquantaine, a été blessée sans gravité au visage et au dos. L'homme a reçu son congé de l'hôpital quelques heures après y avoir été admis.

Quant au suspect, il a plus tard tenté de s'en prendre à un policier peu après son arrivée au poste de police, alors qu'on s'apprêtait à le fouiller. Il a finalement été maîtrisé et placé en détention en attendant sa comparution au tribunal, jeudi, où il devrait être accusé de tentative de meurtre, de voies de fait sur un agent de la paix et d'entrave au travail policier.

Le policier agressé n'a pas été blessé.

- Avec Le Soleil