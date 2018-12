Délit de fuite à Montréal-Nord: le conducteur se rend

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la collision s'est produite vers 18h45 au croisement des boulevards Henri-Bourassa et Léger dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Les témoignages recueillis par les policiers rapportent que le véhicule circulait en direction est sur le boulevard Henri-Bourassa et que le piéton traversait du sud vers le nord à la traverse piétonnière située au croisement du boulevard Léger.

Le véhicule impliqué a ensuite pris la fuite à haute vitesse, selon Andrée-Anne Picard, une porte-parole du SPVM.

L'automobiliste âgé de 57 ans s'est présenté plus tard à un poste de police de Montréal-Nord pendant la nuit. Il devait être rencontré par les enquêteurs.

Le véhicule suspect a été remorqué pour procéder à des analyses, a ajouté le SPVM, jeudi matin.

En fin de soirée mercredi, les policiers disaient rechercher un VUS de marque Hyundai de couleur foncée.

Quant au piéton, il avait d'abord été transporté à l'hôpital dans un état critique. Son état de santé s'est par la suite amélioré et on ne craignait plus pour sa vie.