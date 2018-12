Homme recherché dans la région de Montréal: on craint pour sa vie

Jean-Marc Couture n'a plus donné de nouvelles depuis le 13 novembre lors d'un appel téléphonique. M. Couture est francophone, il a la peau blanche et le crâne rasé. Il mesure 5'6''(168 cm) et pèse 180 lb (81,5 kg).

Il pourrait se trouver au nord de l'île de Montréal ou dans les régions de Laval et des Laurentides. Son véhicule personnel est une Chevrolet Cavalier 2003 bleue immatriculée N69 PPT.

Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut la communiquer en composant le 911, en se rendant à son poste de quartier ou en la transmettant de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.