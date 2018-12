Smog sur Montréal, verglas sur Laval

L'avertissement de mauvaise qualité de l'air vaut pour toute la grande région de Montréal.

« Des concentrations élevées de polluants sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l'air. Les concentrations élevées de polluants devraient persister jusqu'à ce soir », a averti l'agence fédérale. « Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques.

Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog », continue Environnement Canada. « Chacun peut améliorer la qualité de l'air en posant des gestes simples comme limiter l'utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s'il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti. »

Verglas à Laval

À Laval, de la pluie verglaçante risque de percer le smog et de transformer les routes en patinoire en fin d'après-midi et en soirée, a averti Environnement Canada. « Une courte période de pluie verglaçante affectera plusieurs secteurs de la rive nord du Grand-Montréal tard », prévoient les météorologues fédéraux. « Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.

Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés. » Le mercure devrait osciller autour du point de congélation toute la fin de semaine à Montréal, avec un maximum de 1 degré Celsius prévu pour samedi et -1 pour dimanche.