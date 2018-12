Québécoise morte au Mexique: une campagne pour soutenir ses enfants

L'initiative www.gofundme.com/Pour-la-famille-de-Christine-St-Onge a été créée par Nathalie Tardif, qui présente la victime, Christine St-Onge, comme ayant été sa meilleure amie.

Mme Tardif explique que rien ne pourra remplacer la présence de leur mère pour les deux garçons de Christine St-Onge, âgés de 7 et 11 ans. Elle ajoute qu'elle tente néanmoins de trouver une façon d'aider à leur permettre de passer quelques doux moments en cette période des Fêtes, de mettre un peu de magie dans leurs journées grises.

Nathalie Tardif conclut son message en offrant aux lecteurs de bien profiter de la présence des gens qui leur sont chers, car c'est le plus beau des cadeaux de Noël.

Le message est accompagné de mentions de 59 personnes qui en date de vendredi matin avaient fait un don ; 2650 $ avaient été recueillis.

Christine St-Onge était employée d'une agence de voyages. Il semble qu'elle fréquentait depuis quelques mois l'homme avec lequel elle est partie en voyage à Los Cabos, un lieu touristique du Mexique situé dans la péninsule de la Basse-Californie du Sud.

Son cadavre a été retrouvé près de l'hôtel mexicain où elle avait séjourné.

Mme St-Onge devait rentrer au Canada avec son ami, le 6 décembre. Or, celui-ci est revenu seul le 5 décembre et s'est enlevé la vie le lendemain, à Mont-Tremblant. Ce suicide apparent fait partie des éléments de l'enquête, selon la Sûreté du Québec.