Vague d'alertes à la bombe: cinq cas à Montréal

À Montréal, cinq entreprises ont été visées. « On a fait des vérifications, on les a tous pris au sérieux », a indiqué le porte-parole policier Jean-Pierre Brabant. « On a fait des vérifications dans tous les endroits. On n'a rien trouvé de suspect. »

Prochaine étape : identifier celui ou ceux qui ont envoyé ces menaces. « On est en analyse pour essayer de retracer la provenance », a dit M. Brabant. Le courriel serait le même à la grandeur du continent : une menace d'explosion si l'organisation visée refuse de verser 20 000 bitcoins aux extorqueurs. À Montréal, « les compagnies n'ont aucun lien ensemble », a dit Jean-Pierre Brabant.