Incendie criminel à Saint-Jérôme: deux suspects recherchés

Le premier suspect est un homme blanc mesurant environ 5 pieds 5 pouces et pesant approximativement 180 livres. Il s'exprime en français, sans accent. Lors du crime, il portait un manteau noir et beige, des pantalons noirs, de grosses bottes ainsi que des verres fumés et une cagoule noirs. Il portait également un sac à dos noir. Il a été capté par caméra de surveillance. Aucune information sur le deuxième suspect n'a été mentionnée.

Un véhicule suspect aurait été utilisé dans l'affaire puis garé à l'arrière des logements de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme. Il s'agit d'un vieux modèle de véhicule utilitaire sport (VUS) de couleur pâle, ressemblant au modèle des Ford Explorer ou d'un Ford Expedition de 2003 à 2005. Le véhicule a les vitres teintées à l'arrière et serait muni d'un marchepied avec une ligne noire, d'un compartiment de transport sur le toit. Son pare-brise est aussi possiblement fracassé.

La boutique incendiée se situe au 495 rue Labelle à Saint-Jérôme .

Toute information sur l'affaire peut être transmise de façon confidentielle et anonyme à la police de Saint-Jérôme en composant le 450-432-3000 poste 2256.