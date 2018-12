Un adolescent porté disparu dans Pierrefonds-Roxboro

Un adolescent souffrant de déficience intellectuelle a disparu de son domicile de Montréal dans la nuit de jeudi et l'aide du public est demandée pour le retrouver le plus rapidement possible.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte que Sébastien Ready, âgé de 15 ans, a quitté sa résidence de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le nord-ouest de la ville, avec son vélo noir et jaune. En plus d'être atteint d'une déficience intellectuelle, le garçon souffre d'un trouble du langage.

Sébastien Ready, qui a la peau blanche, mesure 5 pieds et 4 pouces et pèse 120 livres. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus et il porte des lunettes de prescription noire. Il s'exprime en français.

On croit qu'au moment de sa disparition, il portait un manteau gris foncé avec de la fourrure sur le capuchon et une tuque grise.

Toute personne ayant de l'information à communiquer sur cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.