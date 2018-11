Longueuil: quatre arrestations pour des vols

Quatre personnes soupçonnées d'avoir commis une cinquantaine d'introductions par effraction dans des résidences de Longueuil et des environs ont été arrêtées jeudi matin.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) précise que le quatuor de suspects est composé de deux hommes âgés de 50 ans et de 88 ans et de deux femmes âgées de 50 ans.

La police affirme que leur méthode consistait à forcer l'entrée d'immeubles résidentiels ou à condominiums à l'aide d'outils de cambriolage et à y voler divers objets de valeur. La police a pu observer qu'un cure-dents ou un autre petit objet obstruait la serrure de la porte de l'endroit visité par les suspects.

Les malfaiteurs auraient sévi 18 fois sur le territoire de l'agglomération de Longueuil et à 32 autres occasions dans diverses municipalités en périphérie. La série de vols aurait débuté en mai dernier et se serait poursuivie jusqu'au mois dernier.

Les quatre personnes seront emmenées plus tard en journée au Palais de justice de Longueuil et feront face à des accusations d'introduction par effraction, de complot et de recel. Elles possèdent toutes des antécédents judiciaires en diverses matières.