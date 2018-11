Un autre vélo blanc installé dans une rue de Montréal

Hélène Lefranc, du collectif Vélos Fantôme, espère que cette commémoration permettra de rappeler « la vulnérabilité des piétons et des cyclistes ».

« L'idée, c'est de garder une trace et d'essayer de faire avancer la réflexion sur le partage de la route, mais aussi sur la nécessité d'avoir des infrastructures qui permettent qu'on soit tous plus à l'aise, plus en sécurité », fait-elle valoir, invitant les autorités municipales à songer à un réseau routier plus convivial.

La mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville-Cartierville, Émilie Thuillier, devait prendre part à l'installation du vélo fantôme à l'intersection de la rue Lajeunesse et du boulevard Crémazie, où le sexagénaire avait été happé.

Mme Lefranc espère que les passants qui franchissent cette intersection - qu'ils soient au volant, à vélo ou à pied - auront dorénavant une pensée pour la victime, mais aussi « un regard porté sur ce qu'on ne fait pas assez pour la protection des usagers vulnérables de la route ».