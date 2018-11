Marche pour Nicholas Gibbs, un jeune homme noir abattu par le SPVM

« [Nicholas] n'était pas prêt à mourir », a tonné sa mère Erma Gibbs, s'adressant avec émotion à la petite foule réunie à l'intersection du boulevard De Maisonneuve et de l'avenue Montclair, là où son fils a été tué. Le groupe a lentement marché du parc Trenholme jusqu'au lieu où M. Gibbs est mort, scandant le slogan « Black lives matter » (les vies des Noirs comptent) et demandant « justice pour Nicholas Gibbs ». Les marcheurs étaient escortés par une dizaine d'agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à vélo. La famille de Nicholas Gibbs a déposé mardi dernier une poursuite de plus de 1 million en dommages moraux et punitifs contre la Ville de Montréal.