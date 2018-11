Disparition de Josiane Arguin: des chiens pisteurs en renfort

Deux chiens de la police provinciale de l'Ontario spécialisés pour retrouver des cadavres ont été déployés dans les dernières heures pour ratisser le terrain et alentours. Des équipes supplémentaires de techniciens experts du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont arrivées en renforts. Plus tôt, les enquêteurs de police ont installé une tente d'identification judiciaire pour procéder à des fouilles sur le terrain de la résidence située au 701 Anvers, entre les avenues Bloomfield et Champagneur.

Sur les lieux, une voiture de marque Cadillac est immobilisée dans l'entrée menant à la maison. À l'avant, une fenêtre a été bouchée, ce qui signifie possiblement que des techniciens en scène de crime passent la maison au peigne fin pour retrouver des indices et preuves. Des experts ont creusé derrière la maison.

Au SPVM, on précise que le poste de commandement est installé en support logistique afin que les enquêteurs et experts puissent faire le point. Pour l'instant, il est toujours question d'une enquête pour disparition.

Rappelons que Josiane Arguin a quitté sa résidence vers 8h, le 1er septembre, et n'a pas été revue depuis. Elle n'avait pas d'effets personnels. Lors de sa disparition, sa famille a déclaré craindre pour sa santé et sa sécurité.

La femme de 34 ans mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse 60 kg (130 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux longs bruns. Elle a un tatouage représentant un oiseau et d'autres tatouages partant de la hanche jusqu'à l'omoplate.

Toute personne ayant de l'information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime au 514 393-1133.