Le fils aîné de Tony Accurso meurt dans une embardée

Selon nos informations, la victime était passagère dans une voiture de marque Tesla conduite par un résidant de l'endroit, l'homme d'affaires et lobbyiste Sébastien Varin, 38 ans. M. Varin est l'un des propriétaires et gestionnaires de l'hôtel Manoir Saint-Sauveur, situé à une vingtaine de kilomètres de là.

Légèrement blessé, il a été arrêté tôt vendredi matin pour avoir prétendument conduit avec les facultés affaiblies et causé l'embardée mortelle. Il est interrogé par les policiers et pourrait faire face à des accusations criminelles de conduite dangereuse causant la mort et conduite avec les facultés affaiblies. Un prélèvement sanguin a été fait pour déterminer son taux d'alcoolémie.

Courbe ratée

Vers minuit 45, le suspect a raté une courbe sur la route 370, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, et a effectué une embardée qui a coûté la vie à son passager, dont le décès a été constaté à l'hôpital.

C'est un autre automobiliste qui a aperçu la voiture accidentée et qui a alerté la Sûreté du Québec (SQ). Ce citoyen sera d'ailleurs rencontré plus tard en journée par les enquêteurs de la police afin qu'il leur livre ses observations.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

La Sûreté du Québec a demandé à un reconstitutionniste de se déplacer sur les lieux de l'embardée afin d'ajouter ses éléments d'enquête.

Actif en affaires

Jimmy Accurso, résidant de Deux-Montagnes, avait été directeur puis vice-président de Simard-Beaudry, l'entreprise de construction de son père, avant la mise en accusation de ce dernier pour corruption et la vente de l'empire familial. Il présidait maintenant une entreprise de Laval spécialisée dans la gestion de flottes de véhicules lourds par GPS.

Tony Accurso a été condamné à quatre ans de prison en juillet dernier pour son implication dans la corruption municipale à Laval. Mais il a fait appel du verdict et demeure en liberté sous conditions pour la durée du processus judiciaire. Son fils Jimmy avait témoigné en sa faveur devant la cour à deux reprises cette année.

- Avec La Presse Canadienne