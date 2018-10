Bas-Saint-Laurent: un septuagénaire porté disparu

La Sûreté du Québec (SQ) fait appel à la population pour l'aider à localiser un septuagénaire qui est porté disparu de son domicile de la région du Bas-Saint-Laurent depuis six jours.

Moïse Rioux, âgé de 73 ans, a été vu pour la dernière fois le 17 octobre à sa résidence de la rue Principale à Saint-Mathieu-de-Rioux, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Trois-Pistoles. Il serait parti à pied, à une heure qui n'a pas été précisée.

La SQ signale que les proches de M. Rioux ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Moïse Rioux mesure 1,78 m et pèse environ 82 kg. Ses cheveux sont gris et ses yeux sont bleus. Il porte des lunettes et des appareils auditifs.

La Sûreté du Québec publie sur son site web une photographie du disparu.

Toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de retrouver M. Rioux peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.