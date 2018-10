Un homme poignardé garde le silence

« La victime collabore plus ou moins. Il ne donne aucun détail sur l'agression et l'agresseur ni l'endroit où cela s'est produit », a indiqué Andrée-Anne Picard du service des communications du SPVM. Il n'y a aucun témoin et les circonstances de l'agression demeurent inconnues jusqu'à maintenant.

C'est à 6 h 55 que le SPVM a été prévenu à la suite d'un appel au service d'urgence 911. À ce moment, la victime se trouvait devant un immeuble à logements du boulevard Décarie, près de la rue Notre-Dame-de-Grâce. La personne qui a alerté la police a toutefois refusé de collaborer davantage.

La victime qui été atteinte vraisemblablement d'une arme blanche au haut du corps, a été transportée dans un centre hospitalier. L'homme est dans un état stable ; on ne craint pas pour sa vie.

La police a établi un périmètre de sécurité ; une portion du boulevard Décarie, en direction nord, a été fermée quelques heures pour permettre l'analyse de la scène. Des recherches ont été effectuées par l'unité canine du SPVM.

« Il est difficile de faire enquête dans les circonstances », a précisé Mme Picard.