Distribution de cannabis illicite: la SQ frappe huit dispensaires

Des commerces de Laval, Vaudreuil, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville et Nicolet ont été perquisitionnés. Cependant, les plus anciens de ces dispensaires, le Centre compassion de Montréal et la clinique Croix-Verte, à Montréal, ont été épargnés.

Les dispensaires ciblés faisaient, selon la Sûreté du Québec, « de la distribution de cannabis à des fins récréatives en se présentant comme des dispensaires à des fins médicales, mais ne respectaient pas les règles établies par le gouvernement du Canada », indique le capitaine Dany Dufour, du Service des enquêtes de la criminalité contre l'État à la SQ.

« Certains de ces dispensaires, comme celui de Nicolet, s'affichaient ouvertement pour distribuer du cannabis », mais n'exigeaient pas que les clients aient une prescription médicale, résume-t-il.

« C'est certain que ce genre de distribution est illicite, que ce soit maintenant ou après le 17 octobre, la date de la légalisation ».

« Il y a quand même moyen d'opérer ce genre de dispensaire de façon légale. Le fait d'accompagner quelqu'un qui, véritablement, a des problèmes de santé et veut une prescription médicale, ce n'est pas illégal, loin là. Mais à partir du moment où on pense qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une vente de cannabis qui provient du marché gris, il y a des enquêtes qui sont démarrées », ajoute le capitaine Dufour.

