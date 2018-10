Un quadragénaire porté disparu à Montréal

Boaz Perecowicz a quitté à vélo sa résidence de la rue d'Hérelle, près du boulevard Saint-Michel. Il n'a plus été revu depuis maintenant un mois.

Les autorités indiquent qu'il pourrait se trouver au centre-ville de Montréal.

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) sollicite l'aide de la population pour retrouver le quadragénaire, qui doit prendre des médicaments qu'il n'a pas en sa possession. Sa vie serait en danger.

M. Perecowicz a la peau blanche et porte des lunettes. Il a une barbe grisâtre, les cheveux foncés et les yeux bruns. Il mesure environ 1,81m (6'0'') et pèse 97kg (215lb). Il arbore également deux tatouages au niveau de l'épaule.

Toute personne ayant des informations concernant cette disparation est priée de contacter le 911 ou d'appeler la ligne confidentielle Info-Crime, au (514) 393-1133.