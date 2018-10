Explosion et incendie à la raffinerie d'Irving au Nouveau-Brunswick

La compagnie pétrolière n'a fourni aucun détail, mais de nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un incendie et un épais panache de fumée noire provenant de la raffinerie.

Litsa Daeres, qui vit à proximité, dit avoir entendu une puissante détonation et senti sa maison trembler peu après 10 h, lundi matin.

Un autre résidant de Saint-Jean, Michael Steeves, raconte qu'il était au volant de son véhicule à environ un kilomètre de la raffinerie lorsqu'il a remarqué l'épaisse fumée qui s'élevait au-dessus des installations.

Des centaines de témoins observaient la scène au loin, relate-t-il.

Sur son compte Twitter, le corps policier de Saint-Jean a invité les citoyens à éviter le secteur, où plusieurs rues ont été bloquées à la circulation.

« D'où j'étais, je pouvais voir les flammes - je dirais qu'elles étaient à environ une centaine de pieds dans les airs - et il y avait ce gigantesque panache de fumée noire », rapporte Michael Steeves, qui se souvient d'une explosion selon lui similaire à la même raffinerie dans les années 1990. Une personne avait alors perdu la vie.

Sur Twitter, Irving dit « activement évaluer la situation » et s'engage à partager plus d'information dès que possible.