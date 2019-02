Trottoirs glacés: une femme réclame un demi-million à Montréal

Isabelle Ducas

La Presse La Presse Suivre @isaducas Alors que les piétons montréalais doivent perfectionner leurs habiletés d'équilibristes depuis le début de l'hiver, une poursuite intentée contre la Ville de Montréal rappelle que tomber sur un trottoir glacé peut causer des blessures importantes et coûter cher aux municipalités.

Une femme de Rivière-des-Prairies réclame près d'un demi-million à la Ville, qu'elle tient responsable de sa mauvaise fracture à une cheville, subie en janvier 2018 en raison d'une chute sur une plaque de glace devant chez elle. Nadya Mirarchi a eu trois os fracturés dans la jambe et dans le pied, qui ont nécessité deux opérations et l'installation de deux plaques, de deux tiges de métal et de neuf vis. La mère de deux enfants a subi une hémorragie, a fait une infection, a dû faire installer un lit d'hôpital chez elle, puisqu'elle devait garder la jambe surélevée en tout temps, a porté un plâtre pendant six mois et a fait de la physiothérapie pendant neuf mois. La somme demandée couvre les dépenses liées à sa blessure, la perte de salaire de son conjoint, qui a dû s'absenter du travail pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, et les séquelles permanentes qu'elle conserve, pour un total de 447 000 $. Plusieurs voisins se sont plaints du mauvais entretien des trottoirs dans les deux jours ayant précédé l'accident de Mme Mirarchi, indique la poursuite, ce qui prouverait que la Ville a manqué à ses obligations. La chute de la piétonne aurait même été captée par la caméra de surveillance d'un voisin, indique le document. « On comprend que toutes les artères de la ville ne peuvent pas toujours être praticables en tout temps, que certaines conditions sont imprévisibles », explique en entrevue l'avocate de Mme Mirarchi, Me Emmanuelle Epstein. « Mais dans ce cas-ci, il y a eu négligence parce que la Ville n'avait pas étendu de sel à cet endroit malgré plusieurs plaintes. » - Me Emmanuelle Epstein, avocate de Nadya Mirarchi Deux jours après l'accident, alors qu'elle était rentrée chez elle, Nadya Mirarchi a dû appeler une ambulance parce qu'elle faisait une hémorragie. Le secteur n'avait toujours pas été déglacé, indique la poursuite. « Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont dû épandre du sel sur le trottoir et dans la rue pour amener Mme Mirarchi à l'ambulance avec l'aide de son mari et de voisins », peut-on lire dans la requête. À la fin de janvier 2018, les dirigeants municipaux avaient admis, dans leurs déclarations aux médias, avoir trop tardé pour décréter une opération de déneigement parce qu'ils misaient sur un futur redoux pour faire fondre la neige et la glace des rues et trottoirs. Rares indemnisations Des municipalités ont déjà été condamnées à indemniser des citoyens tombés sur la glace, parce que les tribunaux ont conclu qu'elles avaient été négligentes. Mais les réclamations des piétons sont le plus souvent rejetées, selon un survol des jugements rendus au cours des dernières années. Pour expliquer leur refus, plusieurs jugements citent la jurisprudence et la Loi sur les cités et villes, qui soulignent que les municipalités ont des « obligations de moyens et non de résultat », et qu'elles ne sont « pas tenues à un standard de perfection ». « On ne peut exiger que [la Ville] protège chaque pouce et chaque pied de ses trottoirs à chaque instant », souligne un jugement de 1965, qui fait maintenant jurisprudence. En démontrant qu'elle a un plan d'entretien adéquat et qu'il est respecté, une municipalité peut généralement prouver qu'elle a fait son travail et n'est pas responsable des plaques de glace récalcitrantes. Le Bureau des réclamations de la Ville de Montréal accepte donc de verser un dédommagement dans une minorité de cas : en 2017, par exemple, sept plaignants ont été indemnisés sur une centaine de demandes. Entre 2011 et 2018, la métropole a reçu au moins 48 réclamations, totalisant 2,3 millions, pour des chutes sur des trottoirs causées par la glace ou par leur mauvais état. La Ville a accepté de verser au total 406 000 $ dans des règlements à l'amiable, selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information l'automne dernier.

Agrandir Nadya Mirarchi (photographiée en mars 2018) a dû faire installer un lit d'hôpital chez elle à la suite de sa chute, puisqu'elle devait garder la jambe surélevée en tout temps. Photo Olivier PontBriand, archives La Presse

Réclamation record La réclamation de Nadya Mirarchi dépasse donc à elle seule le total payé par la Ville pour les sept dernières années. Selon le rapport d'un orthopédiste, cité dans la poursuite, Mme Mirarchi garde d'importantes « limitations fonctionnelles » : elle ne peut marcher plus de 20 minutes, ne peut rester debout plus de 15 minutes, peut difficilement descendre les escaliers et s'agenouiller, a du mal à porter des chaussures et éprouve encore de la douleur, ce qui l'oblige à prendre des médicaments. Le spécialiste estime qu'elle a perdu 50 % de la mobilité de l'articulation qui relie sa jambe à son pied, tout en notant que sa situation pourrait s'améliorer grâce à de futures interventions. La plus grosse part de la réclamation de Mme Mirarchi est liée à cette « incapacité permanente partielle » : elle devrait lui valoir un dédommagement de 375 000 $, selon la poursuite. Le reste de la demande concerne les équipements médicaux et les déplacements (6400 $), la perte de salaire de son conjoint (15 400 $) et les souffrances et la perte de qualité de vie (50 000 $). - Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse

Des citoyens dédommagés