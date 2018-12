Des enfants de la secte juive Lev Tahor reviennent au Québec

Des responsables de la protection de la jeunesse du Québec confirment qu'un nombre non précisé d'enfants ayant été au sein de la secte juive ultra-orthodoxe Lev Tahor sont récemment revenus dans la province.

Myriam Sabourin, responsable des relations avec les médias au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, a confirmé jeudi que des enfants étaient pris en charge. Citant des raisons de confidentialité, elle a refusé de préciser combien sont revenus et les services leur étant fournis.

Lev Tahor avait fait les manchettes il y a cinq ans, lorsque les services de protection de la jeunesse du Québec avaient enquêté sur des allégations de négligence envers un groupe d'environ 200 personnes - dont la moitié étaient des enfants - à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Une enquête menée en 2013 avait conclu que les membres de cette communauté étaient mal logés, que la santé des enfants était négligée et qu'ils ne recevaient pas une éducation adéquate, car la plupart d'entre eux ne parlaient que le yiddish. Il y avait aussi des allégations de mariages impliquant des personnes mineures.

Lorsqu'un tribunal québécois avait ordonné que 14 enfants de Lev Tahor soient placés en famille d'accueil en novembre 2013, les membres de la secte avaient fui du jour au lendemain, s'installant d'abord dans la région de Chatham-Kent, dans le sud-ouest de l'Ontario. Après que les tribunaux ontariens s'en soient mêlés, le groupe avait opté pour le Guatemala, à l'été 2014.

Selon certaines informations, le groupe aurait de nouveau déménagé en 2017 et se serait établi au Chiapas, une province du sud du Mexique, limitrophe du Guatemala.

Des porte-parole de Lev Tahor ont précédemment nié les allégations de mauvais traitements, bien qu'ils reconnaissent que les enfants sont soumis à une éducation religieuse stricte.

La nouvelle du retour des enfants au Québec a été annoncée alors que Yeshiva World News a indiqué mercredi que cinq membres de la secte - identifiés comme le groupe dirigeant - avaient été arrêtés au Mexique. C'est d'ailleurs à cet endroit que le fondateur de la secte, Shlomo Helbrans, s'est noyé en juin 2017.

David Ouellette, qui a suivi la situation de Lev Tahor en tant que directeur québécois de la recherche et des affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de confirmer les arrestations de manière indépendante.

« Cependant, s'il s'avère que ces événements ont effectivement eu lieu, nous espérons que cela pourra annoncer la dissolution de cette secte, a déclaré M. Ouellette jeudi. Et nous espérons que les enfants qui ont été pris dans cette secte depuis trop longtemps pourront être ramenés dans un environnement familial sécuritaire. »

Shlomo Helbrans avait fondé Lev Tahor - ce qui signifie « coeur pur » en hébreu - au début des années 80 en Israël, avant de s'installer à New York 10 ans plus tard.

Après une condamnation pour enlèvement, il avait été déporté en Israël. Il était ensuite rentré au Canada, où il avait revendiqué le statut de réfugié et s'était installé dans les Laurentides. Sa secte s'y était établie pendant environ une décennie avant d'attirer l'attention des autorités provinciales.

Les autorités québécoises se sont montrées peu bavardes jeudi au sujet des enfants et ont refusé de dire dans quelle municipalité ils se trouvent. Mme Sabourin a indiqué que des considérations religieuses et linguistiques étaient prises en considération dans l'assistance qui leur est fournie. « Ce sont des enfants qui se distinguent par leur culture, a-t-elle déclaré. C'est donc ce que nous avons gardé à l'esprit lorsque nous offrons ces services ».

Elle a ajouté que, si d'autres jeunes membres de la secte devaient revenir, son équipe serait prête à leur fournir des services.