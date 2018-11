Menacé de poursuite par Transcontinental pour une caricature écolo

L'auteur du dessin, Charles Montpetit, milite activement contre la distribution automatique de ces sacs de circulaires. Il a diffusé son dessin mercredi sur une page Facebook intitulée « AntiPublisac », qu'il a créée et qu'il anime.

Le lendemain de la mise en ligne, l'illustrateur a reçu une mise en demeure de Transcontinental, qui exploite la marque de commerce Publisac. L'entreprise, qui publiait jusqu'à récemment des dizaines de journaux dans la province, lui demandait de « retirer immédiatement » l'image de Facebook, sans quoi elle lancerait des poursuites.

En entrevue, Charles Montpetit a affirmé avoir été surpris de recevoir une telle demande. « Une caricature est par nature caricaturale. Ce n'est pas un dessin qui doit être interprété littéralement », a dit M. Montpetit.

« Ce qui est dénoncé, ce n'est pas que les camions déversent réellement dans la mer », mais plutôt que « la compagnie contribue à la surcharge de plastique qui étouffe la planète présentement » en distribuant des quantités astronomiques de sacs de plastique, a-t-il ajouté. « Et il me semble que n'importe qui qui regarde le dessin devrait l'avoir compris. »

« C'ÉTAIT COMPLÈTEMENT FAUX »

Mais Transcontinental ne l'a pas compris ainsi.

Le dessin « alléguait qu'à chaque minute Publisac déversait un camion de déchets en plastique dans la mer. C'est évidemment complètement faux », a expliqué Katherine Chartrand, directrice des communications. « On a seulement voulu rectifier les faits, c'est la raison pour laquelle on a envoyé la mise en demeure. »

L'entreprise souligne d'ailleurs qu'elle invite les résidants qui reçoivent le Publisac à le recycler.

« On comprend que ce genre d'illustration ou de caricature veut exagérer les faits souvent - ce qui est bien normal. Mais dans ce cas-ci, ce n'étaient pas des faits, c'était complètement faux et on a voulu rectifier le tir », a-t-elle ajouté.

Charles Montpetit a modifié son dessin en remplaçant le mot « Publisac » par le mot « Circulaires » sur la benne du camion. Dans la phrase « Chaque minute, nous déversons un camion de déchets en plastique dans la mer », il a remplacé le mot « nous » par « l'humanité ».

Mme Chartrand a affirmé que dans la foulée de cette modification, Transcontinental considérait l'affaire comme un dossier clos.

DEUXIÈME CONTROVERSE

L'entreprise Transcontinental n'est pas étrangère aux controverses entourant la publication de caricatures.

L'année dernière, en mars, l'entreprise avait renié et retiré une caricature publiée dans l'un de ses hebdomadaires, après un appel du cabinet de Philippe Couillard.

Le dessin, imprimé dans les 133 000 exemplaires du Courrier du Sud, représentait le premier ministre vêtu d'une djellaba et lançant des pierres sur son ex-députée Fatima Houda-Pepin pour la Journée de la femme. « Bonne fête Fatima ! », a écrit le caricaturiste dans un phylactère attribué à l'élu.

Joint par La Presse afin d'obtenir ses commentaires, le cabinet du premier ministre avait appelé Transcontinental. « C'était à titre informatif, comme quoi il y avait eu cette caricature qui avait été publiée et puis qu'elle était de mauvais goût », avait relaté à l'époque Mme Chartrand, porte-parole de l'entreprise. « Et honnêtement, on partageait la même opinion, quand on en a pris connaissance. C'était une caricature déplacée, inappropriée. »

Le dessin a été retiré du site web de l'hebdomadaire. Depuis, Transcontinental a vendu l'ensemble de ses journaux, y compris Le Courrier du Sud.