Un film sur la disparition de Julie Surprenant survenue en 1999 est en préparation et sera lancé dans un an pour marquer le 20 e anniversaire de cet événement. Cette annonce a été dimanche l'occasion pour Michel Surprenant, le père de la victime, et l'avocat Marc Bellemare de réclamer de nouvelles fouilles et analyses de sang dans ce cas ainsi que des changements au registre des agresseurs sexuels.

« Notre enquête a permis d'identifier un nouveau site où pourrait avoir été enterrée Julie Surprenant », a affirmé le réalisateur de Trouver Julie, Stephan Parent, en conférence de presse dimanche matin. « Nous demandons aussi une nouvelle expertise de sang retrouvé dans l'appartement où vivait alors Richard Bouillon, sur le plancher et des objets lui appartenant. Les dossiers de la SQ que j'ai pu consulter concluent qu'il s'agit de sang contaminé d'origine humaine qui n'appartient pas à Richard Bouillon. Je crois qu'avec les technologies d'aujourd'hui on pourrait avoir d'autres informations de ce sang. »

Julie Surprenant est disparue à Terrebonne mi-novembre 1999 alors qu'elle avait 16 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. En 2012, un rapport de coroner avait conclu que Richard Bouillon, qui habitait l'appartement voisin des Surprenant, était probablement lié à l'événement. L'enquête du coroner avait été suscitée par les confidences de Richard Bouillon, condamné pour des crimes sexuels, à deux infirmières de la Cité de la Santé, peu avant sa mort en 2006. Des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) avaient fouillé sans succès la rivière des Mille-Îles en 2011 à cause de ces confidences.

Le réalisateur Stephan Parent, qui a déjà collaboré avec Me Bellemare pour des films sur des enquêtes policières n'ayant pas abouti, estime que Julie Surprenant a été enlevée par Richard Bouillon et un complice, puis séquestrée et soumise à des sévices sexuels pendant quelques jours, avant d'être étranglée et enterrée. M. Parent a précisé que le complice de Richard Bouillon est « possiblement en vie » et était un « complice de longue date ». Me Bellemare et Michel Surprenant s'estiment « à 95 % » certains que Richard Bouillon est celui qui a enlevé Julie Surprenant.

Me Bellemare a réclamé durant la conférence de presse que tous les corps policiers aient accès au registre fédéral des délinquants sexuels, plutôt que seulement deux policiers de la SQ comme c'est le cas actuellement. Il précise qu'aux États-Unis un tel registre est public et peut être consulté par la population sur l'internet. Au Québec, pour consulter une condamnation au criminel sur le plumitif, il faut non seulement le nom d'une personne, mais aussi sa date de naissance, déplore Me Bellamare.

En 2016, en compagnie de Me Bellemare, les députés caquistes André Spénard et Nathalie Roy avaient réclamé que ce registre devienne public. « On va voir si les promesses de la CAQ sont juste des promesses ou si c'est concret », a dit M. Surprenant.