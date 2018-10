Bertrand Charest: la Couronne reconnaît des erreurs

En déposant son mémoire d'appel dans la cause de Bertrand Charest, la Couronne concède que le juge n'aurait pas dû déclarer l'ex-entraîneur de ski coupable de plusieurs chefs d'accusation.

L'ancien entraîneur de l'équipe canadienne junior de ski alpin féminine avait initialement été accusé d'agression sexuelle et d'abus de confiance pour 12 athlètes, âgées entre 12 et 18 ans, alors qu'il était en position d'autorité.

En juin 2017, il avait été déclaré coupable de 37 des 57 chefs d'accusation, pour des actes posés sur neuf des athlètes dans les années 1990.

En lui imposant une peine de prison de 12 ans pour ces crimes, le juge Sylvain Lépine avait qualifié ses gestes d'«inexcusables» et de «criminels».

Bertrand Charest a depuis porté en appel ces verdicts de culpabilité ainsi que la peine.

Dans son mémoire d'appel, le procureur de la Couronne, Alexis Marcotte Bélanger, a demandé à ce que la culpabilité de Charest soit confirmée sur 27 des chefs d'accusation.

Mais il concède que l'ex-entraîneur aurait dû être acquitté sur sept chefs, qu'un huitième aurait dû être annulé et estime qu'un nouveau procès devrait être ordonné sur deux des chefs.

La poursuite admet qu'il manquait de preuve pour conclure que Charest avait «invité, engagé ou incité les plaignantes à le toucher», et que des plaignantes étaient majeures au moment de certains actes reprochés. Par ailleurs, le juge n'aurait pas non plus dû déclarer Charest coupable d'une agression sexuelle survenue en Nouvelle-Zélande, n'ayant pas juridiction sur ce crime allégué.