Le délateur Stéphane Gagné fera ses premiers pas vers la liberté

En 1997, Gagné et un complice ont tué deux gardiens de prison et en ont blessé un autre, à la demande de Maurice Boucher, qui cherchait à déstabiliser la justice et s'assurer de la loyauté de ses troupes au plus fort de la guerre des motards.

Gagné a été arrêté en 1997 et condamné à la prison à perpétuité sans la possibilité de demander sa libération conditionnelle avant 22 ans.

Il s'est toutefois adressé à la Cour Supérieure et à un jury pour faire devancer cette période d'admissibilité.

Le témoignage de Gagné a contribué à faire condamner Maurice Boucher à la prison à vie au début des années 2000.

Stéphane Gagné est admissible à la semi-liberté depuis 2014 et à la libération conditionnelle totale depuis 2017.

Lors de l'audience de ce matin, lui et son avocate ont notamment fait valoir que depuis son incarcération en 1997, Gagné s'est déplacé une soixantaine de fois avec ses policiers contrôleurs et sous escorte policière sans qu'il y ait eu aucun problème.