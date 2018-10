Paul Bernardo demande sa libération conditionnelle

(Bath, Ontario) Le plus célèbre des tueurs en série canadiens, Paul Bernardo, demandera ce matin sa libération conditionnelle pour la première fois depuis son arrestation il y a 25 ans. Le « violeur de Scarborough », dont les crimes sexuels sordides commis avec son ex-femme Karla Homolka ont révulsé le pays dans les années 90, a toutefois une lourde tâche pour convaincre les commissaires qu'il n'est plus dangereux pour la société.

Le témoignage inédit de Paul Bernardo, après plus de deux décennies en isolement cellulaire dans une prison à sécurité maximale, est fort couru ce matin à l'Établissement de Bath, près de Kingston, en Ontario. Des médias de partout au pays sont attendus pour voir et entendre le tristement célèbre criminel pour sa première audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Au terme d'un procès extrêmement médiatisé, véritable feuilleton de l'horreur, Paul Bernardo a été reconnu coupable par le jury en 1995 des meurtres au premier degré de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, d'agressions sexuelles graves, d'enlèvement, de séquestration et d'outrage à un cadavre.

Il purge depuis une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, ainsi qu'une peine à durée indéterminée en raison de son statut de délinquant dangereux. En raison de cette étiquette réservée aux pires criminels, il lui sera encore plus difficile d'obtenir la libération conditionnelle totale à laquelle il est admissible depuis février dernier. Il est également admissible à la semi-liberté depuis 2015, mais il n'en a jamais fait la demande.

Avec l'aide de sa femme de l'époque Karla Homolka, condamnée à 12 ans de pénitencier pour homicide involontaire, Paul Bernardo a kidnappé Kristen French, alors qu'elle revenait de l'école en avril 1992. Le psychopathe a battu et agressé sexuellement l'adolescente de 15 ans pendant trois jours avant de l'étranger avec un fil électrique. Des vidéos de ses sévices sexuels ont été présentées pendant le procès.

La jeune Leslie Mahaffy est également tombée dans les griffes du couple sadique quelques mois plus tôt en juin 1990. L'adolescente de 14 ans de Burlington, en Ontario, a été enlevée, agressée sexuellement et finalement démembrée par Bernardo. Des morceaux de son corps ont été retrouvés, attachés à des blocs de béton, dans un lac de St Catharines.

En décembre 1990, Paul Bernardo a également causé la mort de Tammy Homolka, la soeur cadette de sa conjointe Karla. L'adolescente de 15 ans a été droguée et agressée sexuellement par le couple, avant de mourir en s'étouffant dans son vomi. Plus tard, Paul Bernardo a admis avoir violé 14 autres femmes dans les années 80 et 90.

Pendant son procès, Paul Bernardo a admis avoir enlevé et violé les deux adolescentes, mais il a nié les avoir tuées. Dans son témoignage en 1995, il soutenait que celles-ci étaient mortes accidentellement, lorsqu'elles étaient seules avec Karla Homolka. Reste à voir maintenant si le tueur en série va admettre ses crimes ce matin devant les commissaires.