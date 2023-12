Un ex-employé de la Ville de Châteauguay accusé de contacts sexuels sur des monitrices de camp adolescentes envers qui il aurait été en position d’autorité a récemment bénéficié d’un arrêt du processus judiciaire. La poursuite, engluée dans des problèmes de divulgation de la preuve, a réalisé que le procès ne pourrait pas être tenu dans les délais raisonnables imposés par l’arrêt Jordan.

Olivier Labelle-Groulx, qui travaillait pour les camps de jour de la Ville, avait été arrêté par la police de Châteauguay en 2022, alors qu’il était âgé de 23 ans. Il était accusé de leurre, de contacts sexuels sur une adolescente de moins de 16 ans envers qui il était en position d’autorité, d’avoir transmis du matériel sexuel à une personne mineure, de contacts sexuels sur une autre victime de moins de 18 ans envers qui il était en position d’autorité, d’agression sexuelle sur une adolescente de moins de 16 ans et de deux chefs de harcèlement envers deux jeunes filles. L’identité des victimes alléguées est protégée par une ordonnance de non-publication.

L’accusé, qui avait plaidé non coupable, s’en tire sans condamnation. Mais l’arrêt du processus judiciaire signifie aussi qu’il ne pourra pas tester la preuve amassée contre lui et essayer de la contredire.

« C’est sûr que pour mon client, l’arrêt des procédures est un soulagement. Mais il y a quand même une certaine déception, car il a l’impression que son nom a été traîné dans la boue et qu’il n’a pas eu l’occasion de faire jaillir la vérité. Il n’a pas eu la possibilité d’être acquitté », affirme Me Kaven Morasse, avocat de l’accusé.

Les liens entre police et plaignantes en cause

L’accompagnement offert aux plaignantes par la police a été au cœur de cette affaire. Depuis plusieurs années, les policiers et les procureurs de la Couronne sont encouragés à accompagner et à encadrer davantage les victimes d’agressions sexuelles.

Mais à l’approche du procès d’Olivier Labelle-Groulx, son avocat s’est rendu compte qu’on ne lui avait pas divulgué tous les détails concernant les contacts des autorités avec les jeunes filles qui montraient l’accusé du doigt. La défense a par exemple découvert que la poursuite avait omis de divulguer la teneur de certains échanges entre une enquêteuse et une victime qui n’était plus sûre de vouloir passer à travers le processus judiciaire.

« Ce n’était pas de longues conversations », a assuré la policière à la cour.

« Le temps de lui parler de la cour et du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels et des enjeux de son retrait de plainte afin qu’elle prenne une décision éclairée. Pas de retour en arrière, aucune possibilité de faire une nouvelle plainte plus tard. Fin de l’interdit de contact avec elle. Que c’est son choix, on respecte sa décision. »

En grattant davantage, la défense a toutefois découvert d’autres échanges qui ne lui avaient pas été divulgués.

Me Morasse a aussi découvert qu’une activité de sensibilisation avait été organisée pour aider à préparer une témoin et que les notes personnelles de suivi de l’enquête de la policière chargée du dossier n’avaient pas été transmises intégralement à l’accusé pour l’aider à préparer sa défense.

Après avoir entendu les deux parties, le juge a ordonné la divulgation de preuve additionnelle afin que l’accusé ait en main tout ce dont il disait avoir besoin pour se défendre.

Il a fallu laisser du temps à la défense pour prendre connaissance du matériel, puis il restait d’autres requêtes préliminaires à entendre avant le procès. Les délais s’annonçaient assurément déraisonnables, et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a donc demandé l’arrêt du processus judiciaire.

Olivier Labelle-Groulx a toutefois accepté de signer un engagement de ne plus communiquer avec l’une des plaignantes, car les parties ont reconnu qu’elle pouvait avoir une « crainte raisonnable » de l’accusé.

Circonstances exceptionnelles

« Il importe de souligner que cette décision repose sur des circonstances exceptionnelles », a commenté le DPCP dans une déclaration transmise à La Presse.

À la suite de la décision du tribunal quant à une requête en divulgation de la preuve, la défense a annoncé son intention de présenter une autre requête, ce qui avait pour effet de modifier l’évaluation initiale de la durée du procès. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, dans une déclaration

« À la lumière de ces évènements, nous avons conclu qu’il était devenu impossible de mener ces poursuites à l’intérieur des délais prévus par l’arrêt Jordan », ajoute-t-il.

« Nous avons pris les mesures afin de contacter les personnes victimes pour leur expliquer la situation et répondre à leurs questions », affirme le DPCP.

« Le Service de police de Châteauguay veille à offrir le meilleur accompagnement possible aux personnes victimes qui dénoncent un crime et vise à améliorer constamment ses pratiques dans l’atteinte de cet objectif. D’ailleurs, dans le dossier en espèce, aucun reproche n’a été porté à notre connaissance quant à l’accompagnement offert », souligne de son côté Nadia Grondin, porte-parole du corps policier.